Se reanuda esta semana el juicio a Pity Álvarez: los jueces confirmaron que puede participar de las audiencias de manera virtual

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el pedido de nulidad de la pericia interdisciplinaria que había presentado la defensa de Cristian “Pity” Álvarez y ordenó la reanudación del juicio en su contra.

Con esta decisión, el proceso para determinar la responsabilidad del músico en el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz continuará el próximo viernes 16 de octubre .

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner , rechazó los pedidos de nulidad, el apartamiento de los profesionales que realizaron la pericia y la posibilidad de convocar a nuevos especialistas.

El magistrado señaló que “ Álvarez comprende la situación judicial que atraviesa ” y está en condiciones de continuar sometido al proceso penal. En ese sentido, el Cuerpo Médico Forense concluyó que el músico está en condiciones de participar del juicio.

La defensa, en cambio, presentó un informe de la institución Solar Colonial , de Castelar, donde Álvarez está internado, y cuestionó el dictamen forense.

El equipo tratante desaconsejó que Álvarez participe de las audiencias, incluso de manera virtual. Consideró que la exposición judicial y mediática podría afectar su estabilidad y advirtió sobre indicadores de riesgo para sí mismo y para terceros.

Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo y dispuso que el imputado podrá seguir por videoconferencia las declaraciones que restan, con asistencia permanente. Hasta el momento, son 27 testigos los que declararon en el juicio .

La última audiencia estuvo marcada por el contrapunto entre los informes médicos y los argumentos de las partes. La defensa buscaba frenar el juicio y reabrir la discusión sobre la aptitud de Álvarez para enfrentar el proceso.

El tribunal entendió que no correspondía anular lo actuado ni apartar a los peritos del Cuerpo Médico Forense. También descartó la convocatoria de nuevos especialistas. Con esa resolución, se cierra de momento las controversias que los planteos habían generado sobre la continuidad del debate .

Fuente: TN