El insólito operativo en Córdoba para sacar a un hombre de una alcantarilla: llevaba un cuchillo y cables

Un hombre de 34 años fue detenido en barrio Villa Argentina, en la ciudad de Córdoba , después de que las cámaras de videovigilancia del 911 lo registraran cuando entraba a una alcantarilla . El procedimiento necesitó la intervención de efectivos policiales y Bomberos, debido a la profundidad del conducto.

El insólito episodio, que se viralizó en las últimas horas en las redes, ocurrió durante la noche del viernes, en la esquina de Corrientes y Bancalari. Un operador del sistema de monitoreo advirtió los movimientos del sospechoso y dio aviso para que se enviara personal al lugar.

Cuando llegaron, los agentes de Cordobeses en Alerta constataron que el hombre había ingresado al desagüe y que usó un cartón para cubrirse.

La intervención presentó dificultades por las características del conducto, que tenía aproximadamente cuatro metros de profundidad .

Por ese motivo, los efectivos pidieron la colaboración de Bomberos de la Policía para inspeccionar el interior de la alcantarilla.

Con la ayuda de una escalera, el personal consiguió revisar el sector y avanzar con el procedimiento para retirar al hombre del lugar.

Durante el operativo, los efectivos encontraron entre las pertenencias del sospechoso un cuchillo, una lima de desgaste y un tramo de cable de unos tres metros de largo. Todos esos elementos fueron secuestrados.

Finalmente, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia junto con los objetos incautados.

Por el momento, no se informaron las razones por las que había ingresado al desagüe ni se precisó la procedencia del cable. Tampoco se detalló si el sospechoso tenía antecedentes o si se le atribuye algún otro delito.

Fuente: TN