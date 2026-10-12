El papa León XIV será internado mañana para ser operado: confirmó su intención de viajar a la Argentina

ROMA.- El papa León XIV, que mantuvo hoy su agenda de trabajo pese al anuncio-shock de que se someterá próximamente a una operación para removerse un nódulo pulmonar , confirmó su firme intención de cumplir su viaje a la Argentina , agendado para menos de un mes, del 8 al 11 de noviembre próximo.

Así lo aseguró a LA NACION monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan, que tuvo esta mañana una audiencia de media hora -de diez menos cuarto a diez y cuarto locales- con el Pontífice en la biblioteca del Palacio Apostólico, a quien vio en muy buen estado, muy sereno y tranquilo pese a la inminente operación y quien se despidió con un “hasta pronto”. Tras una mañana de actividad de trabajo normal, el director de la Sala de Prensa, Matteo Bruni, confirmó que mañana martes, al final de la mañana, el Papa se internará en el hospital Gemelli, donde se someterá a la cirugía probablemente en la misma jornada .

-Lo vi muy bien, de muy buen ánimo y diría que, si no era por el aviso que él mismo había dado ayer, no te da el aspecto de una persona enferma: se levanta, se sienta, no hay ningún síntoma o nada como de dolor o molestia, no se lo veía en ningún momento con algún signo de ese tipo. Yo le pregunté cómo se sentía, me dijo que bien, y muy parco en lo que hace a la intervención…

-¿No le preguntó nada de la operación que él mismo anunció ayer, causando shock?

-No, le pregunté cómo se sentía y me dijo que estaba muy bien, y después charlamos también de su viaje a los países de Sudamérica, y en ningún momento puso duda acerca de eso.

-Bueno, no es que me dijo “voy a viajar”, pero me preguntó cosas y de cómo se estaba preparando y todo eso, dando a entender que va.

-La audiencia con él estaba prevista por el viaje a la Argentina o por otros temas?

-Yo tenía que venir a Roma porque tengo que participar del encuentro de la Federación Internacional de Acción Católica que hay este jueves. Entonces, aprovechando que venía, pedí audiencia para saludarlo y conversar un rato con él. Yo lo conocí cuando fue a la asamblea del CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana) en 2023 en Puerto Rico, cuando Robert Prevost era el prefecto del Dicasterio para los Obispos. Y ya que venía a Roma, me pareció que era una buena oportunidad para poder pedir una audiencia para saludarlo y contarle cómo estamos trabajando en San Juan. Cuando pedí la audiencia, la visita de él a la Argentina todavía no estaba confirmada...

-¿Le contó al Papa de la inmensa expectativa que hay en la Argentina por su viaje al país? ¿Está al tanto?

-Sí, de la alegría que tenemos, la expectativa de escuchar su palabra y bueno, y esperar que nos aliente en la misión. Así que fue muy linda la entrevista, estuvimos una media hora, de diez menos cuarto a diez y cuarto.

-Es decir que hablaron bastante… ¿También le contó de la situación del país?

-Del país hablamos más bien en cuanto a la necesidad de acoger su mensaje respecto de desarmar las palabras, desarmar el lenguaje, de promover el diálogo, la paz. Así que charlamos también de eso, pero sobre todo hablamos de San Juan, de la arquidiócesis, del sínodo que hemos realizado, le traje un par de copias del documento final y bueno, charlamos bastante de eso.

-¿Estaba al tanto el Papa del mensaje que envió el presidente Javier Milei ayer, que hizo un tuit augurándole pronta recuperación?

-No lo sé, no sé si estaba al tanto, no hablamos de eso.

-¿Y del miedo que tiene el Gobierno de que se politice su visita, tampoco hablaron?

-Pero él hizo entender que tiene todas las intenciones de hacer el viaje, que es lo importante ¿verdad?

-Sí, él ya lo daba como por hecho y le comenté un poco cuál era, aunque él ya lo sabía, el significado del Monumento de los españoles (donde está prevista una misa multitudinara y una vigilia con jóvenes), del lugar en Córdoba, de la Basílica de Luján y lo que implica la peregrinación habitual. Así que conversamos también acerca de eso.

-Es una buena noticia lo que cuenta porque creó mucha inquietud su anuncio de la operación al pulmón, porque se trata de un viaje muy exigente ya que son tres países, 14 vuelos en total, las alturas de Cuzco y hay quien piensa que quizás los médicos pueden llegar a decirle al Papa luego de la intervención que es mejor que se quede en casa…

-Claro. Bueno, hay que ver qué le dicen los médicos después de la cirugía. Por ahora, que yo sepa, no le han adelantado ninguna cosa.

-¿El Papa le confirmó que la cirugía es mañana, martes 13, ya que la la Sala de Prensa del Vaticano informó que el Papa será internado al final de la mañana de mañana?

-De eso no le he preguntado, como el comunicado que hubo también se indicó que la operación iba a ser en los próximos días... Aunque confieso que yo fui dudando de si en realidad se iba a concretar la audiencia porque pensé que también era una posibilidad que se suspendieran las audiencias de este lunes…Sin embargo, no hubo alteraciones a lo que él ya tenía previsto.

-¿Fue la primera vez que veía a Prevost como Papa después de su encuentro en el CELAM o ya había estado con él?

-No, no había estado nunca con él como Papa. Y para mí fue muy significativo y tenía una expectativa linda de poder hacerlo y finalmente sí se dio...

-¿Cuándo se despidieron dijeron ‘nos vemos en la Argentina’?

-Sí, sí, sí. Cuando yo le dije gracias por todo, él mismo me dijo ‘nos vemos pronto’.

Fuente: La Nación