Milei negó la salida de Luis Caputo y se mostró confiado en que será reelecto

El presidente Javier Milei se refirió este lunes por la mañana a las versiones que comenzaron a circular en los últimos días sobre una posible salida de Luis Caputo del Gobierno. El primer mandatario negó esta posibilidad y remarcó que mantiene una relación “excelente” con el ministro de Economía. Asimismo, adelantó que ya trabajan en las medidas para 2027 y se mostró confiado en la reelección de la administración libertaria.

“ Es una pelotudez del tamaño de una casa ”, sentenció sobre la posible salida de Caputo, quien viajará este martes a Bangkok, en Tailandia , para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial .

Milei aseguró que tiene una relación “simbiótica” con Caputo. “Yo fijo los lineamientos y pongo restricciones sobre qué herramientas no se pueden utilizar. Cuando se da cualquier situación, nosotros, que hablamos regularmente, siempre tenemos la visión perfectamente alineada”, señaló en diálogo con radio Mitre .

“En el equipo hay división del trabajo; yo me encargo de la gestión y de la batalla cultural y otra mesa de cuestiones políticas, pero la decisión de gobierno es mía. Nadie cuestiona a Caputo , porque son mis políticas”, subrayó Milei.

En esta línea, el jefe de Estado utilizó como ejemplo de su buena relación con el ministro una situación que aconteció hace algunos meses. “El equipo trabajaba en una medida y, como Toto tiene un mecanismo decisorio llano, las discusiones se someten al equipo. Toto pensaba de una manera, todo el equipo de otra y él trató de resolverlo con un ejemplo nuevo, pero el equipo seguía sin adherir al planteo. Entonces me llamaron y les dije: ‘Es muy fácil, se los voy a resolver con una metáfora’. Los chicos no lo podían creer porque era la misma que había usado Caputo. Nos dijeron que siempre hacíamos lo mismo”, relató.

El Presidente insistió con la idea de que una posible renuncia de Caputo es un “disparate total” y apuntó contra quienes, consideró, habrían iniciado las versiones. “Caputo tiene una reunión con Kristalina Georgieva (directora gerente del FMI) y le inventan esto. Tratan de ir contra el país, quieren limar al ministro de Economía cuando se reúne con la titular del FMI. Es una canallada, es traición a la patria ”, dijo, antes de retomar brevemente sus ataques al periodismo: “Son periodistas haciendo daño porque odian a este Gobierno y particularmente a mi persona . Empezaron a usar grupos de WhatsApp para hacer circular estas cosas. Cualquiera que vea mi relación con ‘Toto’ o las reuniones de gabinete… Hay que estar completamente loco para pensar que Caputo va a salir del Gobierno ".

“Con muchos de los ministros, como con Caputo o Federico Sturzenegger, estamos diseñando los planes para el 2027 en adelante ”, afirmó de cara a las elecciones del próximo año y adelantó: “Si tenemos un resultado similar al de octubre (y creemos va a ser más alto) nos va a quedar una composición en el Congreso con mayoría en Cámara baja y a dos o tres de alcanzar el quórum en la Cámara alta. Creemos que vamos a dar la batalla y vamos a ser reelectos ”.

Caputo, en tanto, llegará este martes al país asiático con el objetivo de avanzar en la tercera revisión del acuerdo vigente con la Argentina y reunirse con los organismos multilaterales, mientras sigue pendiente un desembolso de unos US$869 millones .

El ministro estará acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza , y también integrarán la delegación el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili , y su vicepresidente, Vladimir Werning .

La agenda prevé encuentros con Georgieva, el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga , y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , Ilan Goldfajn . Caputo también participará en una reunión de ministros latinoamericanos con el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, en encuentros del G20 y del Comité de Desarrollo del Banco Mundial.

Milei también volvió a referirse al anuncio de que el papa León XIV deberá ser intervenido quirúrgicamente por un nódulo pulmonar y la posibilidad de que esto impacte en su visita a la Argentina el próximo mes.

“El otro día hice pública la preocupación al respecto y oramos por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles para hacer los ajustes necesarios ”, adelantó y sumó: “Hay dos temas importantes cuando recibís al Papa: la magnitud religiosa, ya que el 75% de la población es católica, y que, al mismo tiempo, es un jefe de Estado que es líder espiritual de millones de personas. Tiene una magnitud planetaria distinta”.

Previamente, Milei ya había publicado un mensaje en sus redes cuando se conoció la noticia de la salud del Sumo Pontífice. “Mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió el mandatario en su cuenta de X .

“ Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan ”, agregó Milei en el posteo.

Fuente: La Nación