CHOQUE FATAL EN RUTA 11: Murieron una pareja y su bebé en un choque frontal entre una moto y una camioneta

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Una pareja y su bebé murieron el domingo por la noche tras protagonizar un choque frontal entre una motocicleta y una camioneta Chevrolet S-10 sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 923, en jurisdicción de Florencia, provincia de Santa Fe.

Las tres víctimas viajaban en una moto de 110 centímetros cúbicos cuando, por causas que se investigan, colisionaron de frente con la camioneta.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Carlos Andrés Aguirre, de 27 años. En tanto, las identidades de su pareja y del bebé no fueron difundidas en el reporte policial.

Por su parte, el conductor de la camioneta, Miguel Ángel Lorenzo, de 57 años, y su acompañante, Marta Vera, de 59, sufrieron heridas y fueron trasladados al Sistema de Atención Médica para la Comunidad (SAMCo) para recibir asistencia.

El siniestro dejó un saldo de tres personas fallecidas y dos heridos. Las circunstancias en las que se produjo el impacto son materia de investigación.