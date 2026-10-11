Una mujer pisó una mancha de aceite, se cayó en una estación de servicio y la Justicia rechazó su demanda por tres motivos

Una mujer que denunció haberse caído en la vereda de una estación de servicio de Olivos tras pisar una mancha de aceite no logró obtener una indemnización . El Juzgado Nacional en lo Civil N° 13 rechazó su demanda al considerar que no había pruebas suficientes para acreditar que el accidente ocurrió en las circunstancias que había descripto.

El hecho habría ocurrido el 25 de noviembre de 2016, cerca de las 18.15, cuando la mujer regresaba de hacer unas compras y caminaba por la zona de la avenida Maipú y la calle Bermúdez.

Según su relato, se resbaló sobre una mancha de aceite que no estaba señalizada y cayó al suelo . Después de recibir ayuda, volvió a su casa con fuertes dolores.

Al día siguiente fue atendida en la guardia traumatológica del Hospital Privado Modelo. Ese registro médico fue incorporado al expediente, pero para el juez no alcanzó para demostrar que las lesiones se habían producido por la caída denunciada.

El primer punto fue la falta de pruebas concretas sobre el accidente. No se había realizado una denuncia policial ni se había iniciado una causa penal. Si bien la atención médica del día siguiente quedó acreditada, el magistrado señaló que ese documento no permitía establecer cómo se habían producido las lesiones.

El segundo motivo fueron las inconsistencias en el testimonio de la única testigo presencial . La mujer declaró que había visto la caída mientras cargaba combustible en la estación de servicio, pero no pudo precisar la fecha ni el horario.

Según el fallo, dijo que el episodio había ocurrido aproximadamente en 2019, al mediodía, tres años después del hecho.

Además, la testigo no pudo identificar con precisión el lugar ni aportar detalles suficientes sobre cómo fue el accidente. Aunque aseguró haber visto a la mujer resbalar y caer, sus recuerdos fueron considerados “demasiado imprecisos”.

El tercer motivo fue la falta de otros elementos que corroboraran el relato, como cámaras de seguridad o una foto de la mancha de aceite. Para el juez, no había pruebas adicionales que permitieran confirmar la presencia de la mancha de aceite en el lugar ni reconstruir las circunstancias de la caída.

La sentencia recordó que en cualquier demanda “se debe demostrar que existe una condición anormal o peligrosa y que tuvo relación con el daño sufrido”.

Con esos argumentos, el magistrado rechazó la demanda y le ordenó pagar todos los gastos del juicio a la mujer.

Fuente: TN