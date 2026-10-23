La emotiva carta de la hija mayor de Fernando Confessore: “Sigo buscando explicaciones, pero no las hay”

La muerte de Fernando Confessore a los 58 años generó una profunda conmoción en el mundo del periodismo. El histórico meteorólogo de TN murió durante la madrugada del viernes 16 de octubre tras sufrir un paro cardíaco en su casa. Personal del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) acudió a su domicilio tras un llamado al 911 por una repentina descompensación, pero aunque le realizaron maniobras de RCP, no lograron reanimarlo. Luego de que se hiciera pública la noticia, amigos, colegas y seguidores le dedicaron sentidos mensajes de despedida y esta semana fue su hija mayor quien publicó en sus redes sociales una conmovedora carta para decirle adiós. “No estoy preparada para decirte adiós ni para entender que ya no estás” , escribió.

“ Hace días que busco las palabras justas, pero siento que nada va a ser suficiente . Todavía sigo esperando que vuelvas, desde ese maldito viernes a la madrugada. Me cuesta entender la casa sin vos, sin verte armando el pronóstico, tomando mate en el jardín, estudiando italiano o leyendo. Voy a extrañar tus mensajes preguntando cómo estábamos y si el finde nos juntábamos a comer unas pastas, un asadito o una hamburguesa”, escribió la primogénita de Fernando Confessore y su esposa Paula Franco en su cuenta de Instagram.

“Nos quedaron tantas cosas por vivir juntos… Me entristece pensar cuánto esperabas la jubilación para disfrutar de las cosas que te gustaban. Acá nos acordamos de vos todo el tiempo. Eras tan ocurrente, sencillo y espontáneo que siempre imaginamos qué responderías o qué chiste harías. Los recuerdos que nos hacen llorar terminan convirtiéndose en risas, porque alguna anécdota graciosa tuya siempre aparece ", siguió.

Asimismo, la joven sostuvo: “En casa se siente tu ausencia en todos lados, pero nos quedan tus costumbres y tus mañas de viejo gruñón: tu obsesión con los horarios, el lugar exacto donde estacionabas, que el tanque nunca bajara de un cuarto y que nadie te cambiara los planes. Eras así, pa, y eso también era parte de lo que más amábamos de vos”.

En este sentido, hizo referencia a los “miles de mensajes llenos de cariño” que recibieron durante estos últimos días . Los agradeció y dijo que continúan leyéndolos y respondiendo lo que pueden: “Ojalá hayas sentido todo este amor en vida. Durante 30 años entraste a miles de hogares para dar el pronóstico y decirle a la gente con qué ropa salir. Como dijiste en aquel video de jovencito que se hizo viral, sí hiciste algo por la humanidad: brindaste un servicio y llegaste a los corazones de la gente con tu calidez y simpatía”.

“Papi, sigo buscando explicaciones, pero no las hay . Elijo creer que ya cumpliste tu misión en este plano. No estoy preparada para decirte adiós ni para entender que ya no estás. Espero que, con el tiempo, duela un poquito menos. Te amamos y te vamos a amar por siempre. Acá nos cuidaremos entre nosotras, como siempre lo hiciste vos, con más fuerza que nunca. Saludos para el abuelo y Toto. Tus tres chicas, la tía, la abuela y tu amor desde los 17 años: mamá”, sentenció.

Sus palabras estuvieron acompañadas por varias postales familiares. El meteorólogo llevaba 40 años de relación con Paula Franco, con quien tuvo tres hijas, Julieta, de 27 años, que en 2024 finalizó sus estudios en Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Candela, que es maquilladora especializada en novias, quinceañeras y sociales, y atiende tanto en CABA como en Pinamar, y Jimena, de 24 años , que estudia Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Fuente: La Nación