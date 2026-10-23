Probaron que una droga para la artritis también frena el tipo de caída del pelo más severo

En ciencia y la salud, un par de tecnicismos definen eso de que, de cierto remedio contra determinada enfermedad se descubra (después y sin haberlo previsto de entrada) un beneficio contra una segunda patología. Un paper en la revista Communications Medicine reportó que de 1985 a 2024, sólo 451 drogas lograron ese bonus track. Y podría sumarse una más, tras conocerse en la revista JAMA Dermatology que un fármaco usado para la artritis reumatoidea funciona, además, contra un tipo autoinmune de alopecia , que básicamente implica caída de pelo severa.

Dos aclaraciones clave. La primera es que no hay evidencia a favor (tampoco en contra, se requieren más estudios) de que este remedio sea útil contra la calvicie común o la alopecia androgénica; tampoco contra la caída de pelo por estrés, entre otros.

La evidencia de los dos estudios de fase 3 que hicieron investigadores liderados por expertos de los departamentos de dermatología del Brigham and Women’s Hospital de Boston (Massachusetts, Estados Unidos) y del Centre Hospitalier Universitaire de Niza (Francia) estuvo centrada en encontrar una luz para un tipo específico de pacientes que padecen una forma muy grave de alopecia, cuyo origen es autoinmune . Son personas que, en los casos más difíciles, pierden incluso el vello del rostro. Sobra describir la afectación socioemocional ligada a la condición, más aún tomando en cuenta que la mayoría de los pacientes tienen entre 25 y 39 años.

El segundo punto es que es una medicación de alto costo , un punto nada menor. Pero mostró, a pesar de todo, efectos que parecen superar a otros tratamientos parecidos, en especial en los pacientes jóvenes y particularmente cuando la condición (que clínicamente se llama “alopecia areata”) se manifiesta de modo severo, con pérdida de cejas y pestañas, por ejemplo.

Como el estudio exploró la utilidad de dos dosis distintas contra un grupo que recibió placebo, todavía resta (y los autores lo consideran una limitación que esperan superar) realizar un estudio comparativo con las otras drogas ya disponibles en el mercado.

No se dijo hasta acá el nombre del fármaco (fácil, no es): upadacitinib. En Argentina y en el mundo se comercializa para paliar enfermedades inflamatorias, principalmente la artritis reumatoidea. Cubrir la toma diaria un mes cuesta varios millones de pesos (más 5 o de 10, según la dosis), de modo que es el tipo de remedio cuya cobertura puede implicar un auténtico dolor de cabeza, dados los sinsabores del sistema de salud local.

La importancia de estos hallazgos destinados a pacientes con condiciones poco frecuentes a los que les toca nadar en cierta desesperanza crónica reside en cifras que, no obstante, no son para desestimar. En el mundo, unos 18 millones de personas tienen alopecia areata y la eficacia de las drogas disponibles, en especial en los pacientes más jóvenes, no es tan buena como se querría, advierte un trabajo titulado “ Carga mundial de alopecia areata desde 1990 hasta 2019 y tendencias emergentes en el tratamiento analizadas a través de datos del GBD 2019 y datos bibliométricos ”, en la revista Scientific Reports (grupo Nature Portfolio ).

Ahora bien, ¿qué encontró exactamente el paper publicado ahora?

El paper se titula “ Upadacitinib para la alopecia areata grave en adultos y adolescentes ”, y lo que refleja es una evaluación de la droga en dos ensayos clínicos internacionales que nuclearon casi 1.400 participantes , entre adultos y adolescentes.

La investigación evaluó específicamente la alopecia areata grave ; es decir, una condición en la que el sistema inmune ataca por error los folículos pilosos (precisamente donde nace el pelo). A diferencia de la calvicie común, conocida como alopecia androgénica, esta patología puede provocar la pérdida del cabello en sectores del cuero cabelludo o incluso en su totalidad , sin contar que puede afectar otras zonas del cuerpo.

El dato central del estudio es que, después de 24 semanas de tratamiento , alrededor del 45% de quienes recibieron 15 miligramos diarios de upadacitinib y del 55% de quienes recibieron 30 miligramos consiguieron recuperar suficiente cabello como para alcanzar al menos un 80% de cobertura del cuero cabelludo. Entre los participantes que recibieron placebo, ese resultado se observó en aproximadamente el 2,5%.

Estos datos surgieron de dos ensayos clínicos de fase 3 hechos entre octubre de 2023 y julio de 2025. Entre los 1.399 participantes, 118 adolescentes de entre 12 y 17 años. Tenían alopecia areata grave, definida para el estudio como una pérdida de al menos la mitad del cabello del cuero cabelludo.

Las diferencias respecto del grupo placebo comenzaron a observarse desde la octava semana de tratamiento, con una dosis diaria (tanto el grupo que recibió 15 miligramos de la droga, como el que recibió 30 miligramos). En los dos ensayos, la dosis de 30 mg produjo resultados numéricamente superiores a la mitad de la dosis, tanto en el objetivo principal (que el pelo vuelva a crecer) como en la mayoría de las variables secundarias evaluadas.

Y lo más que enfatizan los autores: los adolescentes también mostraron respuestas numéricamente mayores que las registradas en el conjunto de los participantes, algo que otros medicamentos no habían logrado en esta medida.

Otro dato interesante es que una proporción de pacientes alcanzó la recuperación completa del cabello del cuero cabelludo. Y se registraron mejoras en el crecimiento de cejas y pestañas, así como en indicadores de calidad de vida y en la percepción que los propios pacientes tenían de su recuperación.

No es un punto menor, considerando que la alopecia areata es una enfermedad crónica que aparece en la adultez, de evolución variable pero presencia crónica. En algunos pacientes el pelo vuelve a crecer espontáneamente, pero en otros la pérdida persiste o se producen recaídas. En sus formas más graves puede desaparecer prácticamente toda la cabellera, una situación difícil de imaginar para quienes no la viven y que plantea dificultades terapéuticas más específicas.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín