Con un conmovedor video, Gastón Pauls recordó a Ernestina Pais en los Martín Fierro de Radio

Durante la entrega de los premios Martín Fierro de la Radio , que tuvieron lugar durante la noche del miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, se vivió un momento de extrema emoción cuando se le rindió homenaje a Ernestina Pais . La periodista murió el 26 de junio a los 54 años, luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en San Isidro, y durante la ceremonia presentaron un video con imágenes de archivo que repasaron su extensa trayectoria, que estuvo narrado por su entrañable amigo Gastón Pauls .

Hacia mitad de la ceremonia de los premios entregados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), los conductores Luis Novaresio y Luciana Rubinska presentaron el homenaje a Ernestina Pais. Se trató de un video con recortes de entrevistas, entregas de premios y momentos en la radio, la televisión y el teatro, que tuvo como adicional la voz en off de su gran amigo Gastón Pauls . “Ernestina tenía una virtud, algo que no se aprende: la cercanía, una forma muy singular de estar, luminosa, curiosa, libre y profundamente auténtica”, expresó el actor.

“No hacía falta que pasaran muchos minutos para sentir que la charla ya había empezado mucho antes de la primera palabra. Era una mujer que hablaba con la misma naturalidad con la que escuchaba y que nunca en toda su vida dejó de ser espontánea. Y daba lo mismo dónde estuviera porque no cambiaba con la cámara ni con el micrófono”, siguió.

“Lo que llegaba de ella siempre era la persona. Era imposible confundirla porque nunca intentó parecerse a nadie . Y aunque no hay premio capaz de medir una forma de ser, a veces un aplauso alcanza para decir: ‘Gracias’”, continuó. “Hizo que un día cualquiera fuera un poco mejor, que del otro lado, alguien se sintiera un poco menos solo . Hay seres que aparecen en pantalla, pero hay seres que, sin darse cuenta, salen de la pantalla y entran en un lugar en la vida de los demás. Ernestina era uno de ellos”, agregó.

“Yo le decía: ‘Erne’, así que gracias, Erne, por tu calidez, por tu amistad, por tu alegría, por tu humor y por dejarnos el recuerdo más lindo que puede brindar un comunicador, una artista, el de sentir que del otro lado había una buena persona, una buena mina”, sentenció.

Asimismo, durante la entrega de premios también se realizó un homenaje para Oscar “El Negro” González Oro , que falleció el 25 de septiembre a los 74 años en Uruguay. Eduardo Feinmann subió al escenario y compartió unas sentidas palabras para su amigo. “Hay gente que pasa por la radio y gente que hace radio, y hay gente como el ‘Negro’ que sentía la radio como nadie ’”, expresó.

“Muchas veces, cuando uno escucha un tema en la radio, casi automáticamente dice: ‘Este era el que cantaba el ‘Negro’”, continuó. “Te vamos a recordar con mucho cariño. Durante más de 16 años fuimos familia . Querido ‘Negro’, difícil es hablar de vos en pasado. Gracias y te recordamos de esta manera”, cerró. Acto seguido, se reprodujo un video con imágenes de archivo que recordaron la extensa trayectoria del conductor de El oro y el moro .

Fuente: La Nación