El sentido mensaje de Antonela Roccuzzo a Leo Messi por el premio Princesa de Asturias: “Increíble trayectoria””

Son días muy especiales para Lionel Messi . El jueves 22 de octubre regresó junto a Antonela Roccuzzo a España , un país que guarda gran parte de su historia de amor y de su vida familiar. Volaron a Oviedo para recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 que le será entregado este viernes por su trayectoria deportiva y por su labor solidaria en favor de la educación y la salud infantil. En la previa de la ceremonia, que contará con la presencia de la Familia Real, la rosarina decidió compartir unas palabras para su esposo , a través de las cuales dejó en evidencia lo mucho que los movilizó no solo la distinción, sino también el regreso a Europa.

“Qué emoción verte recibir el Premio Princesa de Asturias. Un reconocimiento a tu increíble trayectoria, pero también a tus valores y a la persona que sos. Orgullosos de vos siempre. Te amamos” , escribió Roccuzzo en su feed de Instagram durante la mañana de este viernes 23 de octubre. Sus palabras estuvieron acompañadas por postales de lo que fueron sus primeras horas en Oviedo, incluido el elegante y formal look total black que eligió para la ocasión.

La pareja aterrizó el jueves por la mañana en Oviedo a bordo de un vuelo privado y se trasladó al Hotel de la Reconquista. Luego de instalarse, salieron a la calle junto a Ana Isabel Fernández Álvarez, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias , y posaron juntos y a pura sonrisa para las cámaras frente a una multitud de fanáticos que se acercó para ver al 10 de cerca y conseguir su autógrafo.

Como era de esperarse, el matrimonio causó sensación con sus elegantes outfits combinados. Leo Messi lució un traje negro con finas rayas blancas y una camisa negra sin corbata y con los botones superiores desprendidos para darle un toque descontracturado.

Por su parte, Roccuzzo también eligió un look total black , color predilecto en su guardarropa. Optó por un top negro de manga francesa con un pantalón sastrero de tiro alto y, como accesorios, sumó un cinturón con hebilla dorada, una minibag de lujo a tono y unos zapatos altos en punta que causaron sensación . De joyería eligió unos aretes de brillantes y un brazalete dorado y, al igual que su marido, llevó su alianza de matrimonio.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y los usuarios halagaron las vestimentas de los argentinos. “El apuesto rey Leo y la bellísima reina Antonela” ; “Pero qué guapo está Leo, ¿no? ¡Súper elegantes!”; “Pero mira qué facha los dos” y “El rey con su reina” fueron algunos de los comentarios que dejaron en las redes sociales.

Este viernes el campeón del mundo recibirá el Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en el Teatro Campoamor, en una ceremonia encabezada por la Familia Real de España. El premio, que lo reconoce tanto por su trayectoria deportiva como por su labor solidaria en favor de la educación y la salud infantil, consiste en una escultura, un diploma, una insignia y una dotación de 50.000 euros.

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Fuente: La Nación