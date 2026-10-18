Día de la Madre: por qué se celebra el tercer domingo de octubre en la Argentina

Cada tercer domingo de octubre, se celebra en la Argentina el Día de la Madre , una fecha que sirve para homenajear a todas las mamás. La tradición de este festejo tiene un origen religioso vinculado al calendario de la Iglesia católica.

La elección de octubre está relacionada con una antigua celebración católica. Durante mucho tiempo, el calendario litúrgico establecía el 11 de octubre como el día de la Maternidad de la Virgen María , una festividad que luego pasó a celebrarse el 1° de enero .

En la Argentina, la tradición de homenajear a las madres quedó asociada con el domingo más cercano a aquella fecha de octubre . Con el paso del tiempo, el festejo se consolidó el tercer domingo del mes y se convirtió en una de las celebraciones familiares más arraigadas del país.

Este año, el Día de la Madre se celebra el domingo 18 de octubre , ya que corresponde al tercer domingo del mes.

El Día de la Madre no tiene una fecha universal . Cada país adoptó su propia tradición, por lo que el homenaje se distribuye a lo largo del año.

Estas diferencias responden a los orígenes históricos, religiosos y culturales de cada celebración . En todos los casos, el objetivo es reconocer el papel de las madres y compartir un momento especial con ellas.

Fuente: TN