Un hombre se quedó dormido al volante, chocó contra un auto estacionado y volcó en Flores: “Tuve un pequeño pestañeo”

Un hombre de 30 años protagonizó un choque seguido de un vuelco en el barrio porteño de Flores , luego de quedarse dormido mientras manejaba. El Chevrolet Onix impactó contra un Fiat Cronos que estaba estacionado y terminó volcado sobre el asfalto.

El siniestro ocurrió en el cruce de avenida Directorio y Esteban Bonorino y motivó un operativo de emergencia del que participaron Bomberos de la Estación 7, efectivos de la Comisaría Vecinal 7A de la Policía de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

“Tuve un pequeño percance, un pequeño pestañeo. Impacté, fui despacito y tuve la desgracia de chocar ahí y me di vuelta con el auto” , contó Alejandro, el conductor del Onix, al aire de TN .

El hombre explicó que volvía de trabajar y que llevaba puesto el cinturón de seguridad. También sostuvo que circulaba a baja velocidad y los airbags no llegaron a activarse. “Venía mal dormido, fue un día largo, fui papá hace poco y con todo lo que eso implica, sacrificándome y tuve un pequeño descuido” , agregó. Además, señaló que el Cronos contra el que chocó estaba “mal estacionado”.

Tras el impacto y el vuelco, el conductor fue asistido por el SAME. Los médicos evaluaron su estado y propusieron trasladarlo al Hospital Piñero, pero el hombre rechazó la derivación.

El operativo de emergencia afectó la circulación vehicular en el cruce de avenida Directorio y Esteban Bonorino. Como parte del procedimiento, quedaron inhabilitados tres carriles de Directorio y se ordenó el corte de la calle Bonorino.

Agentes de Tránsito de la Ciudad trabajaron en el lugar para ordenar el flujo vehicular y desviar a los conductores por vías alternativas. Las restricciones continuaban vigentes durante la mañana de este domingo.

Fuente: TN