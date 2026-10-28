Cronología del caso de la maestra correntina: tres semanas de incertidumbre y un desenlace fatal

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El miércoles 7 de octubre a las 20.45, Nancy Estela Godoy (52) le avisó a su hijo Sebastián que había llegado bien a la estancia El Curupí, en Esquina, Corrientes. Ella trabajaba allí cerca como docente. Tres semanas después, el cuerpo de la mujer fue encontrado en un potrero de la zona, semisumergido. Por el crimen hay cinco detenidos.

El cuerpo de Godoy fue hallado este miércoles una zona de difícil acceso y con escasa señal telefónica y satelital. A los pocos metros encontraron también un bolso con pertenencias.

Para los investigadores, la principal hipótesis apunta a que el móvil del femicidio fue un ataque sexual.

El viernes 23 de octubre -mientras buscaban el cuerpo de la maestra en tres antiguos pozos de agua de la estancia- se formalizó la imputación de cuatro detenidos: Ireneo Zarza, Felipe Sandoval y Nahuel Rojas fueron acusados como coautores de femicidio; y Rosa Leguizamón como coautora de homicidio simple, ya que es mujer y no se le puede aplicar el agravante de la violencia de género.

Por su parte, Ezequiel Bordón sigue imputado por falso testimonio.

Godoy era maestra de primaria . En agosto de este año tomó el puesto de directora suplente en la Escuela Primaria Común N° 626. Hacía 10 años que no conseguía un puesto fijo en la docencia, así que cuando la oportunidad le llegó no lo dudó.

Tenía que hacer 18 kilómetros desde Esquina hasta la estancia El Curupí, propiedad de la familia Winkler. Ese tramo podía hacerlo en auto si alguien la alcanzaba, pero luego tenía que conseguir un caballo para transitar un camino hostil, lleno de bañados, de entre 2 y 3 horas hasta la escuelita.

De esta manera llegaba Godoy a la escuela, ubicada en el paraje rural El Malezal, en el interior de Esquina.

A mediados de agosto, Godoy elevó un informe al Consejo General de Educación de la provincia por el estado del establecimiento educativo , donde estudian solamente 8 alumnos. Es que había bancos deteriorados, paredes descascaradas, baños tapados con tierra, pastos sin cortar, libros mojados y hasta basura desparramada.

"Cuando me apersoné en primera persona a dicha institución, la parte edilicia totalmente abandonada, repleta con bichos de todo tipo, inodoros totalmente llenos de tierra. Tal es así que una mamá tuvo que ayudar con la limpieza, estuve dos días para lograr más o menos que el lugar sea habitable" , declaró Nancy.

La docente encontraba imposible quedarse a dormir en la escuela y se iba a la casa de Rosa Leguizamón , una baqueana que se encargaba de llevarla en caballo hasta la escuela. Sus propios hijos eran alumnos de Nancy en esa escuelita, y ella vivía a menos de 200 metros de allí.

El 6 de octubre , Nancy se fue de Esquina para seguir su labor docente en la escuela. El miércoles 7 de octubre a las 20.45 fue la última vez que se comunicó con su familia. Fue con Sebastián, el menor de sus tres hijos.

Por su parte, Leguizamón declaró que ella la vio el viernes 9 , pero los investigadores no lo tienen acreditado hasta el momento.

Recién el jueves 15 de octubre los hijos de Nancy realizaron la denuncia por el paradero de la mujer. Los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González comenzaron a investigar el caso.

La primera detención se realizó apenas 48 horas. Bordón, uno de los peones de la estancia El Curupí, fue imputado por falso testimonio. Dio tres versiones distintas, entre ellas que Nancy había sido abusada y luego asesinada.

La investigación se centró en las personas relacionadas al Curupí. El domingo 18 fue apresada Leguizamón. En su casa le secuestraron una campera negra y un par de alpargatas que se creen pertenecen a la docente.

Rojas, la pareja de Leguizamón, fue detenido al otro día. Los fiscales notaron una serie de inconsistencias en sus movimientos.

Ese lunes 19 de octubre los familiares, amigos y vecinos de la maestra realizaron la primera marcha en reclamo de justicia hasta el frente de la fiscalía de Esquina. Las movilizaciones continuarían en los días siguientes, al tiempo que crecía la incertidumbre.

Para el martes 20, el caso cobró repercusión nacional y en la búsqueda ya había un centenar de policías, drones y hasta dos helicópteros.

La investigación avanzó y el miércoles 21 ocurrió un punto de inflexión en el expediente. Los fiscales ordenaron las detenciones de Zarza, capataz de la estancia, y uno de los peones, Sandoval.

Según la investigación, Zarza pernoctaba en un puesto tapera cercano al colegio y allí se encontró ropa quemada.

La principal hipótesis de la Justicia correntina se centró que Godoy fue víctima de un femicidio y consideraron a Zarza el autor material del hecho.

Sin embargo, la familia no descartaba que el caso estuviera vinculado con las denuncias que Nancy había hecho por el estado de abandono de la escuela.

El sábado 24 de octubre , el juez de Garantías Gustavo Vallejos dictó la prisión preventiva de Zarza y Sandoval hasta el juicio. el mismo criterio ya había adoptado con los otros tres detenidos.

Finalmente, tras varios días de rastrillajes infructuosos, este miércoles 28 de octubre al mediodía se conoció el hallazgo del cuerpo de la maestra, aunque las circunstancias en las que se lo encontró aún no se informaron.

Fuente: Clarín