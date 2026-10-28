Caso Loan: los esfuerzos de la defensa de Caillava y Pérez por sembrar dudas sobre una pericia clave

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La defensa María Victoria Caillava (55) y el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez (65) buscó este miércoles sembrar dudas sobre la pericia que más los compromete en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña (5) , quien está desaparecido desde junio de 2024, en 9 de Julio, Corrientes.

El abogado Ernesto González intentó demostrar ante el Tribunal Oral Federal (TOF) correntino que la prueba de odorología mediante la cual se hallaron rastros del nene en dos vehículos de la pareja no tuvo el rigor necesario, por lo menos al momento de tomarse las muestras que luego fueron reconocidas por los canes.

La particularidad de la audiencia fue que la presidencia del tribunal estuvo a cargo del camarista Eduardo Ariel Belforte, mientras que Fermín Amado Ceroleni y Simón Pedro Bracco estuvieron conectados en forma remota.

Ceroleni dejará su cargo dentro de un mes porque se retira del Poder Judicial y todo indica que será Belforte quien pase a presidir el tramo final del juicio que comenzó a mediados de junio pasado.

En la jornada de este miércoles también declaró el mecánico Fernando Atienza, quien presenció el momento en que dos peritos en odorología llegadas de Salta tomaron muestras de Loan a partir de una serie de prendas de vestir que había facilitado la familia del chico. El testigo refirió que esa tarea se realizó en una oficina de la Comisaría de 9 de Julio. “La ropa, creo que eran mayormente remeritas con imágenes infantiles, estaba en bolsas plásticas, como de supermercado, que estaban anudadas”, reveló.

“Las fueron sacando y colocando un líquido, las pasaron a papel de aluminio y después a bolsas de papel madera, todas separadas y etiquetadas”, contó. Y agregó que todo el procedimiento demandó cerca de media hora.

El defensor de Caillava y Pérez insistió en saber cómo llegaron las prendas que se utilizaron para la toma de muestras del olor de Loan, y sobre todo que habían arribado a la comisaría sin respetar los procedimientos establecidos para evitar una eventual contaminación.

Por su parte, Jesús Agustín Fernández, fue testigo del momento en que los perros reconocieron el olor de Loan en muestras que habían sido levantadas previamente del Ford Ka y la Ford Ranger del ex marino y la ex funcionaria municipal.

Señaló que la prueba se realizó en el colegio secundario del pueblo y que previamente los peritos le señalaron cuál sería el comportamiento de los perros si detectaban el olor del chico sustraído. “Nos explicaron cómo trabajaban los perros y nos dijeron que tenían que rastrear el ADN de Loan”, contó.

En ese sentido dijo que los canes “frenaban” frente al frasco donde estaban las muestras que habían recogido las células de Loan, aunque luego dijo que los animales debían “sentarse” en caso de ser positivo el reconocimiento.

Fernández declaró que los peritos actuaron en todo momento con trajes especiales y que el reconocimiento “dio positivo en la camioneta y el auto” de Caillava y Pérez, que habían sido secuestrados el 19 de junio de 2024, seis días después de la sustracción de Loan.

Otro testigo de pericias fue Matías Cardozo, quien presenció cómo se realizó la prueba de Luminol sobre el Volkswagen Gol de los acusados Daniel Ramírez (49) y Mónica Millapi (35) y la camioneta Ford Ranger que estuvo en la zona donde desapareció el chico.

“Me dijeron que con ese producto buscaban detectar rastros de sangre”, explicó el joven. Y al ser consultado sobre los resultados, dijo que advirtió una coloración azulada “en la parte de atrás del auto y en la cajuela de la camioneta”.

A su turno, Rocío Ayala, una vecina de 9 de Julio que participaba de las marchas en las que se reclamaba la aparición de Loan, contó que fue contactada por Nicolás Gabriel Soria (44) , el empresario bonaerense conocido como "El Americano" y que está acusado de entorpecer la investigación judicial. Ayala dijo que Soria le pidió para hablar “porque buscaba saber la verdad sobre lo sucedido con Loan”.

La mujer señaló que por una cuestión de seguridad pactó un encuentro en un lugar público. Fue en la plaza del pueblo y a media tarde: “Yo fui sola y él se presentó como ‘El Americano’, me preguntó qué pensaba sobre el caso y si había visto una película sobre desaparición de chicos en la que él había participado”.

La testigo no recordaba que en esa oportunidad Soria le exhibió un carnet “similar a una licencia de conducir de moto o auto” y agregó: "Me dijo que era de la DEA. A mí no me pareció creíble”.

Si bien en un primer momento dijo que no conocía a las diez personas que fueron acusadas de entorpecer la investigación, en la etapa de instrucción había manifestado que vio dos de ellas, Alan Cañete (34) y Elizabet Cutaia (45) , en la casa de los padres de Loan. Y no dudó en calificar a la abogada bonaerense como “medio intratable, maleducada”.

En tanto, el subcomisario de la Policía de Corrientes Jorge Lafuente, responsable del equipo de drones utilizado para rastrillar la zona donde fue visto por última vez Loan, contó que su labor comenzó el 16 de junio y que en los sobrevuelos “no se observó nada de interés”.

Para este miércoles habían sido citados a declarar otros dos testigos, pero no se presentaron. Darío Canteros estaría residiendo en Buenos Aires por cuestiones laborales; mientras que Yoana Parra alegó que no viajó a Corrientes por falta de recursos económicos.

Fuente: Clarín