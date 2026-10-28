Caso Nancy Godoy: quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de la maestra correntina

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La causa por el crimen de la docente correntina Nancy Godoy (52) , quien estaba desaparecida desde el 7 de octubre pasado y cuyo cuerpo fue encontrado este miércoles en Esquina , tiene hasta el momento cinco imputados detenidos, cuatro de ellos por femicidio y el restante por falso testimonio.

-Ireneo Zarza : el capataz de la estancia El Curupí , lindera a la Escuela 626 del paraje El Malezal, donde la víctima daba clases desde hacía algunos meses y fue vista por última vez. El trabajador rural pernoctaba en un puesto tapera cercano al colegio y allí se encontró ropa quemada . Fue detenido el 21 de octubre pasado. Lo imputaron como uno de los coautores de femicidio y la dictaron la prisión preventiva hasta el juicio.

-Felipe Sandoval: uno de los peones de la estancia que respondía a Zarza. También lo detuvieron el 21 de octubre y le impusieron la misma acusación y medidas de coerción que al capataz.

Rosa Leguizamón: es la baqueana que se encargaba de trasladar a la maestra a caballo a través de la estancia hasta la escuela. Declaró que vio a Nancy fue el 9 de octubre , pero la investigación tiene acreditado el último contacto de la víctima el 7 de octubre a las 20.45. La detuvieron el 18 de octubre y en su casa le secuestraron una campera negra y un par de alpargatas que se creen pertenecen a la docente. Le imputan la coautora del homicidio simple, pero al ser mujer no le aplican el agravante del femicidio, y está con preventiva sin plazo.

- Nahuel Rojas: es la pareja de Leguizamón. Lo detuvieron el lunes 19 de octubre por su vínculo con Leguizamón y una serie de inconsistencias en sus movimientos. Está en la misma situación judicial que su mujer.

-Ernesto Bordón: Es otro de los peones del Curupí y fue el primer detenido que tuvo la causa. Lo apresaron el 17 de octubre po r falso testimonio , ya que para los investigadores cambió tres veces su declaración. En una de sus versiones mencionó la hipótesis de un abuso sexual seguido de muerte. También está con preventiva.

Fuente: Clarín