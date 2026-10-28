Juicio al cirujano Aníbal Lotocki: lo desvinculan de tres casos de lesiones graves pero sigue con otros dos

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Dos meses y medio lleva el cirujano plástico, Aníbal Lotocki (56) , sentado en el banquillo de los acusados: lo juzgan por el homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Christian Zárate (50), quien murió en 2021. En esta instancia del proceso debatían su responsabilidad en las lesiones graves sufridas tras sus intervenciones en Yésica Forti (37), Sandra Viviana Domínguez (57), Julieta Cuadros Miranda (35), Paola Auzmendi (52) y Beatriz Emma Verger (57). Pero los jueces resolvieron sobreseerlo por la prescripción de tres de esos cinco hechos.

De acuerdo a la acusación, estas pacientes sufrieron daños "permanentes y potencialmente incurables" tras someterse a cirugías estéticas con Lotocki entre 2009 y 2021. Este miércoles el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 17 ordenó el sobreseimiento del cirujano en las denuncias presentadas por Cuadros Miranda, Verger y Auzmendi.

Los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo fundamentaron su decisión en el tiempo transcurrido entre la realización de las intervenciones estéticas y el primer llamado a indagatoria del cirujano.

Según precisaron, las cirugías que motivaron las denuncias se realizaron en septiembre de 2009 en el caso de Auzmendi, en septiembre de 2010 en el de Verger y en agosto de 2011 en el de Cuadros Miranda. Dado que la primera citación a indagatoria por estas maniobras se produjo casi 15 años después de los tratamientos, el tribunal resolvió que, por el tiempo que pasó, se extinguió la acción penal.

El sobreseimiento recae sobre esos tres casos y no frena el avance del debate por el resto de los hechos. La fiscal de juicio, María Luz Castany, continúa al frente de la acusación por los casos de Domínguez y Forti. Y también por el homicidio de Zárate, en el que también están imputados como coautores otros profesionales del equipo médico.

Se trata de la directora del Centro Médico Conde (CEMECO), Andrea Isabel Torelli (56) ; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín (37) ; los cirujanos Daniel Enrique Zambrano García (43) y Polansky Peláez Hoyos (41) ; y la patóloga Silvia Mabel Fernández.

Lotocki permanece alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza desde octubre de 2023, primero por la prisión preventiva en el caso de Zárate y luego por la condena del TOC 28 que lo condenó a cuatro años de prisión. Mientras que la Cámara de Casación le sumó el delito de estafa y le subió la pena a 8 años que ya tiene doble conforme y está firme.

Esa condena fue por las lesiones provocadas a Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y la fallecida Silvina Luna . Además, en octubre el fiscal Pablo Turano pidió que Lotocki fuera citado a declaración indagatoria por homicidio simple de Luna.

Luego de la resolución del tribunal de este miércoles declaró Yésica Forti y recordó la experiencia que tuvo luego de la intervención que se realizó en el consultorio de Lotocki. La mujer se realizó tres procedimientos con él que incluyó una cirugía en los glúteos, nariz y muslos. "Sufro dolor todos los días , calambres en las piernas dolor en los glúteos", aseguró respecto de las consecuencias de la operación.

"Él repasa todo lo que me iba a hacer y dice: plasma rico en plaquetas -como habíamos acordado- y algo para que dure más. Dijo eso, sin explicarme qué era. En la segunda operación, que en realidad tenía que colocarme ácido hialurónico para hacer una rinomodelación en la nariz, salí del quirófano con un yeso en la cara. Le pregunté por qué y me dijo que me había puesto una 'chapita' para disimular la giba nasal", relató la mujer frente al tribunal.

Luego de la testimonial de la mujer, Lotocki volvió a ampliar su declaración y dio explicaciones sobre los procedimientos realizados. "Ya quedó claro que no son lesiones permanentes que se tratan y se resuelven 100 por ciento. También quiero aclarar que con el tiempo dejamos de usar esos productos porque aparecieron el plasma rico en plaquetas, los centrifugados de células madres. Todo esto hizo que cambiara el paradigma de los rellenos en glúteos y en general", se justificó.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín