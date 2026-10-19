Caso Nancy Godoy en Corrientes: el fiscal reveló que hallaron “manchas rojizas” en ropa y cuchillos de un peón rural

Decenas de policías, perros y drones buscan este lunes a Nancy Estela Godoy (52), la docente que desapareció hace 10 días en una zona rural de Corrientes de muy difícil acceso donde daba clases. El fiscal que investiga el caso reveló que una testigo la vio el 9 de octubre -tres días después del último registro que se tenía hasta ahora- y que se investiga el hallazgo de "manchas rojizas" en la ropa de un peón de una estancia cercana, que quedó demorado .

" Nos urge encontrar a la maestra, o algún rastro de ella. El caso está abierto ", dijo Javier Mosquera, fiscal de Esquina, quien estuvo este fin de semana en la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal , donde fue vista por última vez.

En el lugar no estaba el bolso en el que Godoy guardaba sus pertenencias ni su celular , sólo había quedado algo de ropa y su equipo de mate. Tampoco hallaron ningún signo de violencia.

La escuela estaba cerrada como si la mujer hubiera preparado todo para irse: hasta había colocado piedritas debajo de las puertas para evitar el ingreso de animales mientras estaba vacía.

Sebastián, el hijo de la docente, reiteró este lunes la hipótesis de la familia de que su madre pudo haber sido engañada para ser llevada a otro lado . También se distanció de los dichos de los testigos que aparecen en la causa. "No conocemos a nadie, yo sospecho de todos" , aseguró.

Según explicó el fiscal Mosquera a Radio Sudamericana, uno de los principales elementos objetivos incorporados a la investigación es un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que establece que el teléfono celular de la docente no registra actividad desde el 7 de octubre, aproximadamente a las 20:43 .

Esa fecha coincide con la última comunicación que mantuvo con uno de sus hijos, circunstancia corroborada por la Fiscalía.

En este contacto confirmó que había llegado bien a su lugar de trabajo, tras un viaje que incluye horas en camioneta y a caballo. Sebastián, su hijo, dijo que vio el mensaje por la noche, pero su respuesta sólo quedó marcada con una tilde (señal de que no había sido entregado). Desde entonces, s us familiares no volvieron a tener noticias directas de ella .

Mosquera también precisó que los dos primeros detenidos en el caso fueron liberados , pero que en las últimas horas hubo un nuevo demorado : es trata de un peón de estancia que trabajó entre el 5 y el 9 de octubre en el lugar.

"Se han hecho allanamientos en su domicilio de la ciudad de Esquina, buscando elementos de la maestra. Se encontraron cuatro cuchillos y una camisa y una bombacha de campo con manchas de coloración rojiza . Eso se está mandando para corroborar primero si es sangre humana al Instituto Médico Forense" , detalló.

Ahora las pericias deben determinar si es sangre humana y de ser así, tomar muestras para un análisis de ADN . El funcionario judicial aclaró que no se descarta que la sangre sea de origen animal , ya que se trata de un trabajado de campo.

El fiscal confirmó que la investigación permitió establecer que Godoy efectivamente llegó al establecimiento educativo donde desempeñaba sus tareas .

De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, la docente habría sido vista por última vez el 9 de octubre, alrededor de las 15 horas, en el exterior de la escuela . Aclaró que esa referencia temporal continúa bajo verificación, dado que los testimonios deben contrastarse con los restantes elementos de la investigación.

"Mientras tanto, estamos con ocho días por detrás . Hay que recuperar ese tiempo: rastrillar, rastrillar, rastrillar y seguir buscando", sumó.

Previo a la testigo que la vio el 9 de octubre en la escuela, Nancy había sido vista el 6 de octubre, cuando la pasaron a buscar para ir a cumplir sus labores docentes. Al día siguiente se dio el mensaje de WhatsApp que fue el último contacto con su familia.

Su familia la esperaba de regreso en Esquina el fin de semana pasado, pero como en la zona hubo una tormenta fuerte y eso suele provocar que los caminos de tierra se vuelvan intransitables, pensaron que Godoy se quedaría en la escuela y regresaría a su casa esta semana. Pero eso no ocurrió, y como la señal de telefonía no es buena, tampoco pudieron establecer contacto.

Las alarmas se encendieron cuando la mujer que traslada a Godoy a caballo entre la escuela y el puesto de estancia más cercano cada vez que la maestra regresa a su casa envió un mensaje diciendo que en el colegio no había nadie .

En una segunda visita, la mujer comprobó que en el lugar estaba todo dispuesto como si la docente no hubiera salido de regreso. Incluso envió un video a la familia de Godoy para corroborar lo que decía.

Tras varios días sin novedades, la familia presentó la denuncia el jueves 15 de octubre. Esa misma noche, Adán -otro de los hijos de la maestra- acompañó a los efectivos policiales hasta el establecimiento, al que llegaron cerca de la medianoche, y no encontraron rastros de Godoy .

Fuente: Clarín