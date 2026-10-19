Cataratas del Iguazú: la buena noticia para el turismo del fin de semana y qué puede pasar con la lluvias de los próximos días

El Parque Nacional Iguazú superó la crisis generada la semana pasada por el notable incremento del caudal del río Iguazú y este fin de semana casi 7.000 turistas disfrutaron de los 275 saltos que se recortan en medio la selva misionera como un tajo de agua rojiza y bruma. Este lunes, el río arrastraba 6.460 metros cúbicos por segundo, más de cuatro veces el promedio, y la tendencia era creciente, según registros de la empresa Copel.

El buen clima volvió a la región y permitió a los visitantes disfrutar de la majestuosidad de las Cataratas, ya que todos los circuitos, con la excepción de la Garganta del diablo, estuvieron abiertos al público . También operó con normalidad la travesía náutica que permite una aproximación extraordinaria al Salto San Martín, entre otros.

Los pronósticos indican que las buenas condiciones meteorológicas se mantendrán al menos hasta el jueves, cuando retornen las precipitaciones. La ausencia de lluvias trajo alivios a toda la cuenca del río Iguazú, que vio bajar considerablemente su caudal tras tocar un pico de 15.900 metros cúbicos por segundo, situación que obligó a Parques Nacionales y la empresa Iguazú, concesionaria de los servicios, a clausurar el acceso a las pasarelas en lunes pasado, y realizar una habilitación parcial al día siguiente. Desde el miércoles, todos los paseos están funcionando con normalidad y se prevé que esa situación se mantenga al menos hasta la próxima semana.

El Fenómeno del Niño obliga a las autoridades del Parque a mantener un constante monitoreo del comportamiento del río Iguazú en territorio brasileño, de manera tal que se pueda prever la llegada de caudales extraordinarios y con ello planificar los cierres en caso de tornarse peligroso el desplazamiento de los visitantes.

El protocolo de seguridad establece el cierre de los circuitos Superior e Inferior cuando el nivel del río supera los 12.000 metros cúbicos por segundo , pero la semana pasada se decidió habilitar los recorridos con un caudal superior porque no se detectó la presencia de troncos y otros objetos peligrosos arrastrados por el río.

Desde el Ente Municipal de Turismo señalaron que el Fenómeno del Niño hace impredecible la temporada . Sin embargo, destacaron que, si están dadas las condiciones de seguridad, los paseos funcionarán con normalidad, permitiendo disfrutar de toda fuerza del agua.

En Puerto Iguazú los turistas disponen de más de 30 atractivos para disfrutar si eventualmente se produce el cierre de las pasarelas por la creciente del río Iguazú. Del otro lado del puente internacional “Tancredo Neves”, también hay otras ofertas turísticas mientras se aguarda el descenso del caudal.

En la ciudad de Puerto Iguazú, el hidrómetro marcó un descenso del nivel del río . Tras llegar a un pico de 33 metros el jueves de la semana pasada, se estabilizó en 30,6 metros este lunes. Aguas abajo, la mayoría de los puertos de Misiones mantenían una tendencia descendente, lo cual traerá algo de alivio a las ciudades más afectadas por la inundación en Corrientes y Chaco.

El río Iguazú también bajó considerablemente. En Andresito, donde toca suelo argentino, pasó de 7,7 metros el miércoles pasado, a 3,90 metros en la medición de este lunes.

El comportamiento de ambos cursos de agua está supeditado al volumen de lluvias. En el estado de Paraná, Brasil, se esperan precipitaciones que en algunos lugares serían superiores a los 150 milímetros , lo cual podría generar una nueva creciente en Cataratas.

Previendo este escenario y con el fin de evitar daños estructurales, en agosto pasado la empresa Iguazú Argentina desmontó la totalidad de la pasarela que conduce a Garganta del Diablo . La intención era evitar el colapso de los tramos metálicos, tal como sucedió en 2023, cuando el agua arrastró al lecho del río casi el 60 por ciento de ese paseo.

Fuente: Clarín