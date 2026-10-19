Falleció Hugo Botto, reconocido médico endoscopista que fue jefe del Garrahan y recibió premios internacionales

Cerca de las 0.30 de este lunes falleció en la Ciudad de Buenos Aires el reconocido médico Hugo Alberto Botto . Padre de tres hijas, tenía 74 años y una trayectoria de más de cinco décadas como especialista en pediatría y endoscopía.

Botto fue jefe del servicio de endoscopía respiratoria en el Hospital Garrahan , que integró durante los últimos 35 años, y presidente de la Asociación Sudamericana de Endoscopía Respiratoria.

Además, de 1981 a 1990 fue endoscopista del Hospital Gutiérrez , y también trabajó en el Hospital Español y en la Fundación Favaloro, en paralelo a su carrera como médico pediatra, teniendo su histórico consultorio ubicado en la localidad de Paso del Rey, y también en Capital Federal.

Recibido como médico en la Universidad del Salvador en 1975 , hizo un posgrado en neumonología en la Universidad de Buenos Aires y también se recibió de otorrinolaringólogo en la UCA.

Miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, fue multipremiado a nivel mundial . El más importante fue en 2020, cuando la Asociación Mundial de Broncología e Intervención Pulmonar (WABIP) le dio el "Lifetime Achievement Award” .

Tiene numerosas publicaciones como especialista en el sector, difundidas en el sitio Research Gate . Y ha sido reconocido por prestigiosos colegas a nivel mundial.

El médico estadounidense Henri Colt, creador de la organización educativa global Bronchoscopy International , destacó: "El Dr. Hugo Botto representa todo lo que debe ser un excelente neumonólogo pediátrico. Es amable, generoso, entusiasta, sumamente competente, gentil y muy conocedor de su especialidad".

Y agregó: "Su predisposición a compartir sus conocimientos y experiencia con los demás es contagiosa. Es un verdadero aporte para nuestra comunidad global".

A nivel local, tuvo intervenciones destacadas. Por ejemplo, el intendente de San Isidro Ramón Lanús lo recordó en un discurso en el municipio hace años por su trabajo como endoscopista pediátrico, cuando le tocó atender a uno de sus hijos.

Hoy partió al cielo el Dr. Hugo Botto, un gran profesional, con enorme ciencia, pero con un amor y una dedicación absoluta a cada paciente. Ir a esa sala de espera era saber a qué hora llegabas, pero no a qué hora te ibas. Una vez que se cerraba la puerta del consultorio, para él… https://t.co/3dkA4ddreC

Lanús lo recordó nuevamente este lunes, con un posteo en el que escribió lo siguiente. "Hoy partió al cielo el Dr. Hugo Botto, un gran profesional, con enorme ciencia, pero con un amor y una dedicación absoluta a cada paciente. Ir a esa sala de espera era saber a qué hora llegabas, pero no a qué hora te ibas. Una vez que se cerraba la puerta del consultorio, para él no había ninguna otra cosa en su cabeza, y en su corazón, que esa familia que tenía enfrente. Esta foto la subimos el día que después de varios años le retiramos la traqueotomía a mi hijo Jaime. Hugo, te vamos a extrañar, un ejemplo para todos los médicos pero también para los que tenemos vocación de servicio. ¡Qué el Buen Dios te dedique ahora en el Cielo la misma atención que dedicabas vos a cada paciente!", sostuvo el intendente de San Isidro.

Al doctor Botto lo velarán en la casa Zucotti hermanos , en el barrio de Palermo, en la Avenida Córdoba 5080. La recepción será este lunes, de 14 a 21, y el martes, de 8 a 11. El sepelio será el martes, a partir de las 11, en el Cementerio de la Chacarita.

Fuente: Clarín