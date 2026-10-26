Autorizan aumentos para los colegios privados de Provincia: a cuánto se van las cuotas y el reclamo de los directivos

El último bimestre del año, los colegios bonaerenses tendrán un ajuste del 6% en el valor de los aranceles. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo cuadro para los establecimientos de gestión privada con aporte estatal. Alcanza más de 1,3 millones de alumnos que están matriculados en el régimen de enseñanza privada provincial en todos los niveles.

El incremento será en dos cuotas. Desde los primeros días del próximo mes, los institutos con jardines o primarias que perciben aportes del gobierno para pagar parte o la totalidad de los haberes podrán cobrar hasta $ 39.210 (si el subsidio es de 100%); $ 72.360 (si el aporte es del 80%) y hasta $ 177.340 (con aporte del 40%). Para el caso de los secundarios, podrán cobrar $ 43.200; $ 81.900 y hasta $ 230.000, si se compara con los mismos porcentajes de aportes de los ejemplos de primaria.

Al mes siguiente, los establecimientos podrán aplicar otro 3% sobre esos valores.

El nuevo cuadro se conoce una semana después de que el gobierno de Axel Kicillof firmó un nuevo acuerdo paritario con los trabajadores de la educación . Fue -al igual que este aumento- una mejora de 3% para noviembre y 3% para diciembre.

No obstante, desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) advirtieron que “persisten costos salariales que las instituciones no logran recuperar” y se mostraron preocupados “por el impacto financiero de esta situación durante el verano”.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, explicó que las demoras en las autorizaciones generan diferencias económicas que quedan a cargo de los colegios.

“Anteriormente, no se han reconocido los mayores costos que debieron afrontar los colegios al financiar con recursos propios los aumentos salariales acordados en paritarias, ya que las actualizaciones arancelarias se han autorizado con posterioridad a su aplicación” , señaló.

Según estimaciones de la entidad, los importes que las instituciones no pudieron recuperar representan aproximadamente el 25% de los ingresos de una cuota mensual.

Zurita mencionó como ejemplo que el incremento salarial correspondiente a octubre recién puede trasladarse a los aranceles de noviembre. Además, las instituciones no tienen permitido efectuar cobros retroactivos para compensar esa diferencia.

Además plantearon su preocupación por la “falta de previsibilidad para enero y febrero de 2027”, período en el que los colegios deben afrontar sus obligaciones salariales sin percibir los ingresos habituales por cuotas.

“No existe previsión sobre los montos que podrán cobrarse durante el verano. Es posible que se dispongan nuevos aumentos salariales en enero o febrero de 2027 , pero no se autorizan incrementos a cuenta en el arancel de diciembre, que es la última cuota que cobran los colegios”, sostuvo Zurita.

Esta situación -dicen en la entidad- afecta especialmente la capacidad financiera de los establecimientos durante el receso de verano. “Se está desfinanciando a los centros de enseñanza privados con este sistema de actualización arancelaria”, advirtió Zurita.

En Buenos Aires hay casi 5.500 centros de enseñanza de todos los niveles que tienen administración privada. Los que perciben algún tipo de beneficio estatal se rigen por estas resoluciones que autorizan aumentos. No pueden cobrar más que los topes fijados por la Dirección General de Escuelas. Sin embargo, otros 500 institutos tienen arancel libre y pueden exigir como pago valores más altos. Se trata de los exclusivos colegios privados bilingües y que tienen otros servicios adicionales. Una matrícula en esos centros puede estar por encima de los $ 2.000.000.

Fuente: Clarín