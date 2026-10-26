Tragedia en Chaco: encontraron a tres niños muertos en una represa

Tres niños de entre 4 y 5 años fueron encontrados sin vida en una represa cercana a la casa donde vivían en una localidad de la provincia de Chaco , horas después de que su padre denunciara su desaparición y se desplegara un gran operativo de búsqueda.

La desaparición de los menores fue denunciada el domingo por la tarde, e inmediatamente se organizó un gran operativo en el terreno que incluyó a agentes de las fuerzas de seguridad y a decenas de vecinos.

La alerta se encendió cuando los parientes de los chicos informaron en la comisaría local que habían salido de su casa del barrio Obrero y no volvían .

La denuncia fue radicada por el padre de dos de los chicos, quien declaró que había dejado a sus hijos y a su sobrino al cuidado de su suegra mientras viajaba a Las Breñas para atender a un familiar enfermo.

Cuando el hombre regresó a la casa familiar, minutos después de las 19, le informaron que los chicos habían salido y se desconocía su paradero.

Unos vecinos alertaron a quienes llevaban a cabo el rastrillaje de que habían visto a los tres chicos merodeando cerca del peligroso espejo de agua. A raíz de ese aviso se intensificó la búsqueda en ese lugar, y tras inspeccionar la laguna un grupo de Bomberos Voluntarios terminó rescatando del agua los cuerpos de los tres pequeños.

Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; su hermano Román Bautista Valdez, de 4 años; y el primo de ambos Josué Cáceres, también de 4 .

El caso quedó en manos del Equipo de Investigación Fiscal N°3 de Chaco, a cargo de la fiscal Gabriela Rafart Anton, que dispuso una serie de diligencias para reconstruir la secuencia de hechos. Entre las primeras medidas ordenadas se encuentran las autopsias de los tres cuerpos, con el objetivo de determinar con precisión la causa y la data de muerte.

"Se están recepcionando declaraciones testimoniales de los familiares. Ya intervino el Gabinete Científico, el médico forense examinó a los menores y restan algunas pruebas todavía por producir, así que en principio no se puede hablar de una responsabilidad penal hacia alguna persona", declaró Rafart Anton, entrevistada por Diario Chaco.

Sobre la laguna cercada donde hallaron los cuerpos de los menores, y ante versiones de que uno de los chicos pudo haber caído en un pozo, la fiscal dijo que "hay pozos que se hacen por el mismo efecto de cuando se descarga agua".

El lugar donde fueron encontrados los menores no está habilitado para actividades recreativas ni para bañarse, y al tratarse de una laguna profunda, representa un riesgo para quienes ingresan al agua.

Fuente: Clarín