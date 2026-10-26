Mendoza, en alerta: la principal hipótesis sobre el origen del brote de meningitis con dos muertos en un hospital

MENDOZA.- El brote de meningitis en esta provincia no deja de generar preocupación e incertidumbre. La muerte de dos pacientes adultos , que habían sido operados en el Hospital Privado, principal centro de atención de PAMI en Mendoza, donde contrajeron la bacteria letal, activó una exhaustiva investigación epidemiológica para dar con el “fómite” u objeto contaminante en el quirófano.

Otras dos personas intervenidas en el mismo efector dieron positivo para el agente patógeno , conocido como Serratia marcescens , y ya se encuentran fuera de peligro. Seis pacientes más se encontraban bajo observación, pero ya se logró confirmar que no contrajeron la bacteria.

Son varias las hipótesis que se manejan. La principal teoría es que la contaminación ocurrió en la sala de cirugía. Según pudo saber LA NACION , ya se han tomado distintos cultivos en la sala y actualmente las autoridades sanitarias se encuentran a la espera de los resultados. “Por el tipo de cirugía, no todos los pacientes tenían el mismo tipo de intervención. Unas fueron cirugías de una fístula; otra fue traumatológica. Es por eso que podemos pensar en algún procedimiento común que hayan tenido al recibir anestesia o alguna infusión ”, indicaron desde el Ministerio de Salud.

De acuerdo con los especialistas, la bacteria hallada no se transmite por vía respiratoria, sino por contacto directo, por lo que se la asocia a los cuidados sanitarios. Podría surgir producto de la contaminación de insumos e instrumentos que se pueden compartir en una cirugía, así como por la contaminación de fluidos, que pueden ser medicamentos, soluciones de infusión y soluciones anestésicas, o por algún otro “fómite” o vector pasivo contaminado que se use en la cirugía.

“Se ha hecho una inspección al quirófano buscando materiales que pudiesen estar contaminados; también se ha investigado todo lo que tienen los pacientes en común, y estamos manejando distintas hipótesis . Por ahora, el quirófano sigue cerrado”, señaló Andrea Falaschi, directora general de Epidemiología de Mendoza , quien se mostró preocupada por lo ocurrido, ya que atenta contra lo que se denomina “quirófano seguro”, en cuanto a las barreras sistémicas que se colocan para evitar episodios de riesgo.

Por tal motivo, desde Salud confirmaron a este diario que todos los procedimientos hospitalarios serán revisados. “Vamos a ordenar y a hacer una mejora integral del proceso quirúrgico para evitar que esto se repita”, indicaron desde la cartera sanitaria, a la espera del resultado final de la pesquisa. Cuando obtengan los resultados, afirmaron, tomarán las medidas que correspondan, que podrían contemplar sanciones y acciones judiciales.

La cartera sanitaria tomó aviso de la situación el pasado miércoles, cuando se detectó que dos pacientes que habían ingresado al Hospital Central, el principal efector de la provincia, fueron diagnosticados de meningitis por un “germen poco habitual” que ataca el sistema nervioso central. Todas las meningitis son de notificación obligatoria. Al detectar la misma bacteria en ambas personas y notar que las dos habían sido intervenidas quirúrgicamente en octubre en el mismo centro médico, se dio comienzo a la investigación.

“Nos pusimos en alerta; llamamos a las autoridades sanitarias, que estaban al tanto de la situación y habían cerrado el quirófano, el cual se mantiene cerrado hasta ahora, para investigar de qué se trata esta situación”, explicó Falaschi.

En este sentido, desde el Ministerio de Salud indicaron que se encuentran abocados en dar con los motivos y el origen del brote, por lo que trabajan junto con la Dirección de Fiscalización y Habilitaciones , el Departamento de Farmacias y la Dirección de Epidemiología , bajo el programa provincial de Control de Infecciones , para determinar cómo este germen pudo haber llegado a los pacientes.

“En el momento hicimos una búsqueda retrospectiva de casos que hubiesen pasado por el quirófano en la misma fecha, y hemos puesto en investigación a 10 pacientes , de los cuales hay dos fallecidos y otros dos confirmados. El resto todavía sigue en investigación, pero no tiene el germen. Por las características de la infección, que se da rápidamente en el postquirúrgico inmediato, pensamos que ya no vamos a tener más pacientes afectados ”, aclaró Falschi.

Fuente: La Nación