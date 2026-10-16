Andrés Delich fue elegido secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos hasta 2030

Andrés Delich fue elegido este viernes para conducir la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) durante el período 2027-2030. La designación se resolvió por unanimidad en la XV Asamblea General de la entidad, que se reunió en Buenos Aires con la participación de autoridades educativas de distintos países de la región.

Delich asumirá el cargo de secretario general en reemplazo del español Mariano Jabonero , a quien acompañó durante los últimos años desde la secretaría general adjunta. Su llegada a la conducción del organismo se apoya en una trayectoria que combina la gestión pública, la actividad legislativa y el trabajo con instituciones educativas y organismos internacionales.

La resolución se tomó en la asamblea de la OEI, que ahora está presidida por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Gestión Educativa por la Universidad de San Andrés, Delich ocupó distintos cargos en el área educativa en Argentina. Fue ministro de Educación en 2001, secretario de Educación Básica y diputado nacional.

También tuvo actividad en el ámbito académico y de investigación. Fue uno de los fundadores y codirectores del Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP), una institución desde la que se desarrollaron evaluaciones educativas y proyectos de asistencia técnica en países como Costa Rica, Colombia, México y Chile. A esa experiencia se sumó su trabajo como consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Su vínculo con la OEI comenzó antes de su llegada a la conducción internacional. Entre 2016 y 2018 dirigió la oficina argentina del organismo, con una agenda que incluyó la formación de docentes y la incorporación de herramientas digitales.

En 2018 pasó a desempeñarse como secretario general adjunto. Desde ese puesto intervino en la coordinación de alianzas estratégicas y relaciones multilaterales, además de trabajar en la expansión de los vínculos institucionales de la organización con gobiernos y entidades internacionales.

En los últimos años, la OEI amplió su presencia en espacios multilaterales. En 2023 fue incorporada como organismo observador de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en 2024, recibió el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Durante su gestión en la secretaría general adjunta, Delich también impulsó el Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad, una iniciativa que busca acercar a los sectores público y privado en torno a la formación y el desarrollo de competencias.

Fuente: Clarín