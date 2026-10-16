En la página de subastas online de la Corte ya se rematan bienes de la quebrada constructora del socio de Cristina Kirchner, Lázaro Báez

Camiones, autos y obradores que pertenecieron a la firma Austral Construcciones SA, del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser ofrecidos para remate a través de la página de subastas judiciales online de la Corte Suprema de Justicia de la Nación .

Se trata de uno de los incidentes del último capítulo del proceso de quiebra del expediente judicial de la firma de obra pública que funcionó entre 2003 y 2015 y que realizó gran parte de la obra pública vial que se desarrolló en ese período en la provincia de Santa Cruz.

Es un primer caso ya que por las multas cobradas en la causa Vialidad Báez, Cristina Kirchner y otros deberán devolver 685 mil millones de pesos por lo robado al Estado.

En la causa Vialidad, Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados deben devolver al Estado un total de $684.990.350.139,86, es decir, casi 685 mil millones de pesos.

La cifra fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia el 2 de julio de 2026, cuando rechazó los recursos de las defensas contra la actualización del decomiso.

- Monto original (diciembre de 2022): $84.835.227.378,04.

- Monto actualizado y confirmado: $684.990.350.139,86.

- Responsabilidad solidaria: los condenados deben responder por el monto total, no por una división en partes iguales.

La actualización se calculó mediante el índice de inflación del INDEC hasta mayo de 2025.

Además, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola impulsan el decomiso y remate de 111 inmuebles, incluidos bienes de la familia Kirchner, Lázaro Báez y empresas vinculadas.

El 8 de octubre de 2026, la Cámara de Casación rechazó nuevos recursos de Máximo y Florencia Kirchner contra la ejecución patrimonial

La causa por la quiebra de la firma de Báez se abrió en 2017 y se encuentra tramitando ante el juzgado nacional en lo comercial 28. Allí se dispuso, en el marco de un incidente de restitución de bienes, enviar una serie de bienes al área de subastas judiciales online que depende de la Corte Suprema de Justicia una serie de bienes para rematar.

En total, se subastan seis camionetas marca Chevrolet S10, que arrancan con un precio base de $2.200.000, una Mercedes Benz Sprinter con un precio inicial de $5.100.000 y otra Renault Máster, por $7.200.000. Además, también se rematan 11 módulos Tecnimet (uno en una subasta con cuatro unidades y otra con las siete restantes) que funcionan como obradores al costado de la ruta.

Por decisión judicial, los bienes están actualmente en poder de la Fuerza Aérea y en cada uno de los bienes ofrecidos se puede observar el lugar en donde se encuentran y un detalle del estado de cada uno.

En 2025, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema creó la plataforma online de remates con el fin de transparentar el mecanismo de subastas para hacer más accesible el proceso, garantizar el anonimato de los postores y facilitar la participación de la gente en todo el país, sin intermediarios.

Días atrás, a través de la página, se remató un departamento de 3 ambientes en el complejo River View de Puerto Madero que tenía como precio base 400 mil dólares y una casa en el country San Diego, del partido de Moreno. Actualmente, hay en puja desde un departamento de tres ambientes con cochera en la ciudad de Mar del Plata con precio base de 54 mil dólares hasta una construcción sin terminar para levantar un edificio en el barrio de Villa Urquiza o una planta industrial en Mendoza.

https://subastaselectronicasjudiciales.csjn.gov.ar/

Fuente: Clarín