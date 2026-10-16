“Para recordar el año que viene cuando votes en Provincia”: Sturzenegger cruzó a Kicillof por el aumento de la VTV

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se sumó este viernes a las críticas del Gobierno nacional a Axel Kicillof y cuestionó el aumento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia al recordar que el Ejecutivo bonaerense se negó a sumarse a su iniciativa de permitir que ese trámite se haga "en cualquier taller, concesionaria, o con el service".

Con una chicana en modo electoral, el economista se hizo eco de una nota de Clarín que da cuenta del aumento de la VTV en la Provincia y destacó que el gobierno de Milei liberó el trámite, permitiendo que baje el precio debido a una mayor cantidad de opciones para hacerla.

"Liberamos la VTV para que la puedas hacerla en cualquier taller, concesionaria, o con el service (CABA ya lo está implementando). Pero la Provincia de Buenos Aires dijo que no. Acá el resultado. Nada, para recordar el año que viene cuando votes en la provincia ", escribió Sturzenegger en su perfil de la red social X .

El mensaje del funcionario apunta a la decisión del Gobierno de Kicillof de autorizar un aumento promedio del 17% en la VTV. El ajuste, vinculado al acuerdo salarial entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores, estaba previsto para julio, pero fue postergado tres meses para reducir su impacto en los usuarios.

Liberamos la VTV para que la puedas hacerla en cualquier taller, concesionaria, o con el service (CABA ya lo está implementando). Pero la Provincia de Buenos Aires dijo que no. Acá el resultado. Nada, para recordar el año que viene cuando votes en la provincia. VLLC! https://t.co/CYEdFfGwhj

En este sentido, desde la gobernación con sede en La Plata confirmaron que mantendrá las verificaciones exclusivamente en plantas autorizadas y advirtió sobre estafas con obleas falsas y servicios no habilitados. Según el Ministerio de Transporte, hasta el viernes pasado se habían dado de baja 993 publicaciones y sitios web fraudulentos y realizado casi 200 denuncias ante fiscalías penales.

Las críticas de Sturzenegger se suman a las que antes, también en modo electoral, lanzó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien dijo que los gobernadores deberían estar preocupados si Kicillof y el peronismo ganan las elecciones del año que viene. El ministro coordinador subió al mandatario provincial al ring como posible candidato.

"Los que deberían estar preocupados son los gobernadores. Imaginemos que el kirchnerismo vuelva y gana Kicillof", planteó el funcionario. Y en este sentido, agregó: " Empiezan los cortes en la 9 de Julio, los piquetes, te sacan la coparticipación a la Ciudad . En el sur avanza otra vez la toma de tierras. ¿Qué va a pasar con Neuquén y Río Negro, esa Abu Dabi y Dubái?".

Y fue todavía más allá con los ejemplos: "¿Qué va a pensar Córdoba si le vuelven a poner la 125, el gobernador de Santa Fe que lo dejan solo de nuevo contra el narcotráfico; qué va a pensar San Juan que se está poniendo de punta en el proceso minero argentino, o Salta?"

Además, y también con Kicillof como destinatario, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, denunció que el Gobierno bonaerense no cumplió con la Ley de Esencialidad durante el paro docente de este jueves.

Torrendell apuntó sus críticas contra Kicillof y habló de doble estándar al advertir que reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, pero no lo hace con la que establece a la educación como servicio esencial .

"En la muestra que hicimos ayer tenemos 417 actas que se levantaron en escuelas y mirá qué interesante cómo muestra el incumplimiento. Hubo 205 escuelas directamente cerradas, el 50% de las que visitamos. Los directores tienen que estar y organizar cómo va a ser esa esencialidad", cuestionó Torrendell en una entrevista con Radio Mitre .

En ese sentido, al insistir con los datos del relevamiento, precisó: "Hay 205 escuelas cerradas, otras 82 (el 20%) en las que no se permitió el ingreso de inspectores y en el resto, el 31% restante, se pudo ingresar y del personal que debía estar presente estuvo ausente un 72%".

Además, acusó a Kicilllof de cogobernar con los gremios. "Cuando se cogobierna con las cúpulas gremiales y se hace política educativa no pensando en los docentes o los chicos sino en la política partidaria termina sucediendo lo que acabo de decir", cerró Torrendell.

Fuente: Clarín