La justicia envió un exhorto a Suiza para investigar las transferencias de la FIFA a “Chiqui” Tapia

El juez federal Ariel Lijo ordenó este viernes que se envíe un exhorto a Suiza para requerirle información a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) información sobre transferencias por casi 200 mil dólares que recibió el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. Se trata de una de las medidas de prueba que dispuso el magistrado a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el dirigente de fútbol.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que además Lijo comenzó a investigar a Paola Moyano . Es la ex esposa de Tapia e hija del sindicalista Hugo Moyano . Sobre la mujer, el magistrado dispuso levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil para analizar su patrimonio. También le requirió información a la propia AFA sobre transferencias a Tapia.

El dirigente de fútbol está siendo investigado por enriquecimiento ilícito por su rol como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), una empresa pública mixta entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires que gestiona los residuos del AMBA.

En 2014 como designado vicepresidente del organismo por Mauricio Macri , entonces jefe de gobierno de la ciudad. Estuvo en el cargo hasta 2024 cuando asumió como presidente del ente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof . El empresario Guillermo Tofoni -enfrentado a Tapia- lo denunció por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal Pollicita imputó a Tapia el mes pasado y comenzó a investigarlo con las primeras medidas de prueba que ordenó Lijo. El resultado parcial de algunas de ellas llevó a nuevos pedidos de prueba que este viernes dispuso el juez.

Uno de ellos tiene que ver con que Tapia recibió en una cuenta a su nombre del Banco Credicoop tres transferencia de la FIFA por 189.577,18 dólares: 49.585,53 en diciembre de 2018, 124.583,56 en junio de 2019 y 15.408,09 en marzo de 2020 que se liquidaron por 985.049,15 pesos.

Pero Tapia nunca declaró esos ingresos y la justicia quiere conocer detalles de los movimientos. Por eso, el juez Lijo dispuso enviar un exhorto a Suiza, donde tiene su sede la FIFA, para que "remita el detalle de la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada al nombrado desde 2016, con indicación de los cargos o comisiones en virtud de los cuales se efectuaron y las cuentas de destino".

Tapia estuvo esta semana en la FIFA con su presidente, Gianni Infantino , y participó de una reunión del consejo de la entidad.

Otra de las medidas ordenadas por la justicia se vinculan con transferencias y el gremio de Moyano. Tapia registra ingresos de dinero en una cuenta sueldo del Banco de la provincia de Buenos Aires entre enero de 2016 y enero de 2019 de parte del Sindicato de Choferes de Camiones, que conduce Hugo Moyano. son 37 acreditaciones bancarias por 1.494.678,79 de pesos.

El juez Lijo le solicitó al gremio que "remita copia del legajo del nombrado, los cargos o funciones que desempeñó, los recibos de haberes, las liquidaciones de cualquier otro concepto abonado y las fechas de alta y baja".

La AFA también forma parte de las medidas de prueba. La justicia pidió información sobre las tarjetas de crédito que autorizó a que use Tapia y por qué la entidad le transfirió a su cuenta del Banco Credicoop 1.476.000 de pesos entre 2020 y 2023 y otros 30 millones en concepto de viáticos.

Otro punto central de la investigación es sobre Paola Moyano. La justicia detectó que la mujer fue incorporada como firmante de una cuenta en pesos y otra en dólares a nombre de Tapia el 12 de febrero de 2019. Y ese mismo día se registró un depósito en efectivo de 620.000 dólares y la apertura a nombre de los dos de una caja de seguridad. Además, Moyano es usuaria de dos tarjetas de créditos de Tapia.

Ante eso, el fiscal Pollicita solicitó medidas que este viernes dispuso el juez. Ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de Moyano y le solicitó información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la Caja de Valores y a otros organismos sobre su situación patrimonial y financiera.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín