Un intendente desafió a Milei con un canje de impuestos y Mauricio Macri salió a respaldarlo: “Gran propuesta”

Resumida bajo la consigna "IVA cero, tasa cero" , el intendente vecinalista de San Nicolás, Santiago Passaglia lanzó una propuesta en modo desafío al presidente Javier Milei . El jefe comunal busca que el Gobierno nacional deje de cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los municipios por las compras destinadas a obras y servicios públicos. A cambio, ofrece eliminar la tasa municipal que pagan comercios, pequeñas y medianas empresas e industrias . La iniciativa, que responde a un reclamo del libertario, recibió el apoyo del expresidente Mauricio Macri .

El jefe comunal de San Nicolás formalizó la propuesta mediante una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y un video en el que le habla al presidente. Plantea que el municipio está dispuesto a eliminar la Tasa de Seguridad e Higiene para las actividades comerciales e industriales si Nación deja de cobrar el IVA sobre las adquisiciones municipales vinculadas con el mantenimiento urbano, la infraestructura y los servicios esenciales, y varios otros ítems sobre los que cobra el 21%.

"Bajar los impuestos que cobran otros es fácil. Lo desafío, Presidente Javier Milei, a que lo hagamos los dos. Usted le pide a los municipios que bajemos las tasas. Le tomo la palabra", posteó Passaglia.

"Si la Nación deja de cobrarnos IVA por las obras y servicios que hacemos para los vecinos, en San Nicolás eliminamos la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, PyMEs e industrias. Nosotros estamos dispuestos a resignar ingresos y bajar impuestos de verdad", desafió el intendente y lanzó: "Hablar es fácil. Acá lo que importa son los hechos" .

Hechos es el nombre del partido político provincial que Passaglia armó junto a su hermano Manuel , hoy diputado provincial. En la carta dirigida a Economía, el jefe comunal cuestiona que la discusión se concentre exclusivamente en los tributos municipales sin contemplar la carga impositiva que afrontan las comunas cuando contratan obras o compran insumos para prestar servicios.

Passaglia explicó que el IVA encarece las obras y los servicios que financian los municipios. Como ejemplo, señaló que, si una comuna compra materiales para pavimentar una calle por un millón de pesos , debe afrontar otros 210.000 pesos en concepto de IVA. De esa manera, el costo final asciende a $1.210.000 . Añadió que también impacta sobre los gastos de alumbrado público, recolección de residuos, limpieza urbana, compra de repuestos, maquinaria e insumos necesarios para el funcionamiento cotidiano del municipio.

Bajar los impuestos que cobran otros es fácil. Lo desafío Presidente @JMilei a que lo hagamos los dos. Usted le pide a los municipios que bajemos las tasas. Le tomo la palabra. Si la Nación deja de cobrarnos IVA por las obras y servicios que hacemos para los vecinos, en San… pic.twitter.com/mLmiRvgNeP

Este viernes, esa propuesta sumó un aliado inesperado: Mauricio Macri . El expresidente le agrega una dimensión política al planteo de Passaglia y pone el foco en la carga impositiva entre Nación y municipios.

" Gran propuesta de Santiago Passaglia en San Nicolás: que la Nación deje de cobrar IVA a los municipios por la compra de suministros y la ejecución de obras públicas. A cambio, los municipios podrían eliminar la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, PyMEs e industrias. Obviamente, la iniciativa requiere una ley del Congreso para implementarse, pero me parece que vale la pena considerarla", posteó Macri .

Y lanzó más apoyo al jefe comunal: "Recomiendo conocer todo lo que se ha hecho en San Nicolás para mejorar la vida de sus vecinos ".

Gran propuesta de Santiago Passaglia en San Nicolás: que la Nación deje de cobrar IVA a los municipios por la compra de suministros y la ejecución de obras públicas. A cambio, los municipios podrían eliminar la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, PyMEs e industrias.… https://t.co/RCGf1YHYlO

La iniciativa de San Nicolás enfrenta desafíos técnicos y legislativos, ya que modificar el tratamiento del IVA para las compras municipales requeriría una norma nacional y una reglamentación específica .

Por ahora, el planteo busca abrir una negociación entre las distintas jurisdicciones. Con el apoyo de Macri, la discusión vuelve a poner sobre la mesa la disputa por los impuestos y deja una pregunta abierta para el ministro de Economía , que desde que asumió la gestión le apunta a los intendentes por sus tasas .

Fuente: Clarín