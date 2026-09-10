Una familia fue secuestrada durante cuatro días por una presunta deuda millonaria

NACIONALES





Una pareja de 19 y 20 años y su hija de tres años permanecieron varios días privados de su libertad en una vivienda de la zona de Gómez, cerca de Brandsen, hasta que fueron rescatados por efectivos de la Policía Federal Argentina.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la madre de la joven, quien alertó que su hija, su pareja y su nieta habían sido llevados por la fuerza y permanecían cautivos desde el viernes.

El caso quedó en manos del Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal y de la Fiscalía Federal N° 6, a cargo de Guillermo Marijuán. Los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de las víctimas y analizaron distintas comunicaciones y datos vinculados con teléfonos celulares.

De acuerdo con la investigación, el secuestro estaría relacionado con una deuda que el padre del joven habría contraído con un prestamista de la zona. El hombre habría recibido dinero meses atrás y, debido a los intereses, la deuda habría aumentado de manera exponencial hasta convertirse en una suma que no podía afrontar.

Según trascendió, el hombre había cobrado una importante indemnización tras sufrir un accidente laboral. Después de recibir ese dinero comenzaron las amenazas para exigirle el pago.

El acreedor habría utilizado distintos mecanismos de presión y conseguido quedarse con algunos de sus bienes, entre ellos un terreno y varios electrodomésticos. Ante las amenazas, el hombre habría quedado en situación de calle y se trasladó a la ciudad de Buenos Aires para intentar alejarse del conflicto.

Sin embargo, las intimidaciones habrían continuado. El viernes, el prestamista habría interceptado a la pareja y a su hija y los habría obligado a subir a un vehículo. Luego, el hombre que mantenía la deuda recibió un mensaje en el que le advertían que su hijo estaba retenido.

A partir de esa información, los investigadores analizaron las comunicaciones y lograron establecer una posible ubicación de las víctimas. Las pistas condujeron hasta una precaria construcción ubicada en la zona de Gómez, cerca de Brandsen.

Con los datos obtenidos, los efectivos montaron un operativo y llegaron hasta el lugar. Allí encontraron a la pareja y a la niña de tres años, quienes fueron liberados después de permanecer varios días privados de su libertad.

Durante el procedimiento, uno de los sospechosos habría advertido la llegada de la Policía y logró escapar por una ventana. El hombre permanece prófugo y es buscado por la Justicia.

En el lugar también fue demorada otra persona, que quedó bajo investigación por su presunta participación en el cautiverio. Los investigadores sospechan que habría permanecido dentro de la vivienda para vigilar a la familia.

La causa continúa en investigación y la Justicia busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados, además de localizar al principal sospechoso que consiguió escapar.