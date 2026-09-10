“Confíen, esta vez hay con qué”: la reacción futbolera y el mensaje electoral de Milei tras el 1,7% de inflación en agosto

Poco después de conocerse el 1,7% de inflación de agosto, Javier Milei compartió un video futbolero y publicó un mensaje para defender la gestión económica de su gobierno. El Presidente lanzó una analogía con la posición del arquero y, en tono electoral, dijo: "Confíen, porque esta vez hay con qué".

Milei reaccionó a un video viral que compila salvadas espectaculares de arqueros, posición en la que el jefe de Estado se desempeñó en divisiones inferiores. "Cuando el mundo vio el gol, el arquero vio una posibilidad para brillar", rezaba el video original, que mostraba acciones de renombrados arqueros, como Manuel Neuer o Marc-André ter Stegen.

El Presidente lo compartió en su cuenta de X y le adjuntó un extenso comentario, titulado como "Voluntad de hierro".

"Si hay una característica propia de la función del arquero , es que no tiene margen para el error, para el cansancio ni para la distracción", comenzó el mensaje del Presidente.

Luego, dejando una indirecta a la "tribuna hostil" de la oposición continuó: "Con la red en la espalda y en ocasiones una tribuna hostil por detrás, el arquero sabe que es la última línea de defensa para su equipo y que cualquier error, distracción o momento de abandono puede implicar que el esfuerzo de su equipo durante todo el partido puede perder sentido".

"Por eso", continuó el arquero, "si hay un atributo que todo buen arquero debe tener es una voluntad de hierro para seguir luchando con uñas y dientes para defender a los suyos".

Y cerró con un mensaje directo para el electorado : "Por eso les digo que confíen, porque esta vez hay con qué. No vamos a bajar los brazos. No importa cuánto nos ataquen ni cuántas veces nos quieran entrar. La libertad avanza ".

VOLUNTAD DE HIERRO Si hay una característica propia de la función del arquero es que no tiene margen para el error, para el cansancio ni para la distracción. Con la red en la espalda y en ocasiones una tribuna hostil por detrás, el arquero sabe que es la última línea de defensa… https://t.co/8LkS6MSPRC

El tuit del jefe de Estado se publicó apenas horas después de que se conociera el dato de la inflación de agosto , el que, con un 1,7% , fue el más bajo de los últimos 14 meses.

Tras darse a conocer el porcentaje inflacionario , no solo el Presidente posteó mensajes al respecto, sino que gran parte del oficialismo hizo lo propio.

Uno de ellos fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo , el que escribió una serie de puntos relacionados con lo comunicado por el INDEC .

LA INFLACIÓN DE AGOSTO FUE LA MÁS BAJA EN 14 MESES ✅ El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 1,7% mensual en agosto, la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017. La variación interanual del…

El ministro fue elogiado por Milei con un simple "Vaaaaamooooo Toto", pero también por algunos de sus pares, como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger : "Tardará un mes más, tardará un mes menos. Pero si las políticas económicas son de país normal, la inflación va a ser de país normal. A seguir por este camino. Felicitaciones ministro Caputo".

VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! https://t.co/uuGcfP8aMT

Tardará un mes más, tardará un mes menos. Pero si la políticas económicas son de país normal, la inflación va a ser de país normal. A seguir por este camino. Felicitaciones ministro @LuisCaputoAR . VLLC! https://t.co/nfBnCvoTMu

Otro en pronunciarse fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , quien escribió: "Después de años en los que la inflación parecía no tener techo, hoy vuelve a bajar y consolida una tendencia que parecía imposible. Felicitaciones Luis Caputo por el enorme laburo y al presidente Milei por sostener el rumbo".

La inflación de agosto fue de 1,7%, la más baja de los últimos 14 meses y el menor registro para un agosto desde 2017. Después de años en los que la inflación parecía no tener techo, hoy vuelve a bajar y consolida una tendencia que parecía imposible. Felicitaciones @LuisCaputoAR … pic.twitter.com/2I1hDySWDs

Tambien formó parte de los halagos el excandidato a la presidencia por el kirchnerismo y actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien escribió que "la baja es concreta gracias al trabajo que lidera el Presidente Milei junto al ministro Caputo, con firmeza, equilibrio y orden monetario para hacer a la Argentina grande otra vez".

Los datos de agosto confirman el rumbo: 1,7% de inflación mensual y 21,3% acumulado en el año. La baja es concreta gracias al trabajo que lidera el Presidente @JMilei junto al ministro @LuisCaputoAR , con firmeza, equilibrio y orden monetario para hacer a la Argentina grande otra… pic.twitter.com/Q5DhxWX6eL

El diputado Luis Petri , en tanto, celebró que "sigue bajando el impuesto que más afectaba a los argentinos". Y completó: "Otro mes de orden fiscal traducido en resultados concretos para quienes trabajan, invierten y producen. El objetivo es claro y el horizonte está cada vez más cerca".

EL RUMBO NO SE DETIENE Y SE DEFIENDE HASTA EL FINAL! 1,7% de inflación en agosto. Sigue bajando el impuesto que más afectaba a los argentinos. Otro mes de orden fiscal traducido en resultados concretos para quienes trabajan, invierten y producen. El objetivo es claro y el… https://t.co/YT0KXH2Ovr

Su compañera de bancada y también legisladora nacional por Mendoza, Mercedes Llano , marcó que "la tendencia de los últimos meses es clara".

"El equilibrio fiscal y el fin de la emisión monetaria como herramienta de financiamiento del Estado están dando resultados. Hay un camino: orden, estabilidad y libertad económica", añadió Llano.

Fuente: Clarín