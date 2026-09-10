El comisario Walter Maciel dijo que Loan murió atropellado, que ocultaron su cuerpo y señaló a tres culpables

El comisario Walter Adrián Maciel (45) negó haber tenido alguna participación en la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña (5) y sostuvo que está convencido que el chico fue víctima de “un atropellamiento, posterior levantamiento y ocultamiento” por parte del ex marino Carlos Guido Pérez y su esposa, María Victoria Caillava, y le adjudicó a Laudelina Peña el rol de “distraer y evitar que se focalice en otras hipótesis”. Maciel sostuvo que la próxima semana seguirá aportando detalles de su investigación y le pidió disculpas a María Noguera “porque no cumplí mi promesa de devolverle a su hijo”.

El comisario aseguró haber estudiado a fondo toda la investigación desde que está detenido y que todas las pruebas llevan a la conclusión de que la Ford Ranger blanca de Pérez y Caillava chocó a Loan en momentos que se retiraban de El Algarrobal.

Maciel sostuvo que “hasta el día de mi detención hice lo imposible por encontrar a esa criatura” y que la hipótesis que se manejaba en base al testimonio de las personas era que “se había perdido en el campo”.

Aseguró que “yo no favorecí a nadie” y que “con los pocos elementos de prueba que había en un primer momento, mi investigación decía que buscábamos a un niño perdido en el campo , porque nos dijeron que Loan volvió solo del naranjal”.

En un intento por despegarse de las acusaciones, Maciel recordó que fue quien promovió la participación del perito en odorología que halló con sus perros rastros de Loan en los dos vehículos de Pérez y Caillava, y también la realización de una prueba de luminol en busca de rastros de sangre. Y que fue quien dispuso el secuestro de la Ranger y el Ford Fiesta rojo del ex marino el día 19 de junio de 2024.

En otro tramo de su declaración negó haber autorizado a Pérez y Caillava a viajar a Corrientes. Sostuvo que la mujer lo llamó desde la ciudad de Corrientes para avisarle que había concurrido a un turno médico. “Ellos no estaban en ese momento en mi radar investigativo”, explicó.

Al referirse a Laudelina, sostuvo que tuvo un rol clave para sostener la hipótesis de que el chico se había extraviado en el monte y que él le pidió al fiscal Juan Carlos Castillo “la detención desde un primer momento. Si me hubiesen escuchado, todo esto no hubiera pasado. Por culpa de mentir tantas veces, la única vez que dijo la verdad nadie le creyó ”, en referencia a la denuncia que realizó a fines de junio, cuando reveló que Loan había sido chocado por la Ranger de Caillava y Pérez a la salida de El Algarrobal.

Dirigiéndose a la tía de Loan, le dijo “Laudelina, si usted se siente amenazada e intimidada por quien fuera, ahora lo puede manifestar. Le habla un preso igual que usted, que quiere la verdad, por los padres y por la sociedad”.

Sobre el final de la audiencia la abogada de Laudelina le pidió al Tribunal para realizar un careo con el comisario sobre tres puntos en los que difieren las declaraciones, pero los jueces decidieron postergar todo para la próxima semana debido a que tenían un compromiso al mediodía.

Fuente: Clarín