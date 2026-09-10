Brandsen: por una deuda millonaria, prestamistas secuestraron cuatro días a una familia con una nena de tres años

Una pareja de 19 y 20 años, y su hija de tres permanecieron varios días secuestrados en una casa de la localidad de Brandsen hasta que fueron rescatados por la Policía Federal . Según habrían podido reconstruir los investigadores, el hecho fue causado por una presunta deuda millonaria que tendría el abuelo de la menor con una organización dedicada a la usura.

La investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por la madre de la joven, quien denunció ante las autoridades que su hija, su yerno y la nieta habían sido llevados por la fuerza y permanecían cautivos desde el viernes 4 de septiembre , según informó el medio Inforbano .

Desde ese momento, el caso quedó en manos del Departamento Antisecuestros Sur de la PFA y de la Fiscalía Federal N° 6 , a cargo de Guillermo Marijuán . Los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de la familia y siguieron el rastro que los llevó hasta una casa de Brandsen.

Según pudieron saber desde la fiscalía, el origen del conflicto estaría vinculado con una deuda que habría contraído el padre del joven secuestrado con un prestamista de la zona. Según declaró el hombre ante los investigadores, había recibido dinero meses atrás y la deuda habría crecido de manera exponencial por los intereses , hasta alcanzar una suma que no podía pagar.

Otro medio local, Perspectiva Sur , añadió además que el deudor habría recibido una importante indemnización tras sufrir un accidente laboral . Fue ahí cuando habrían empezado las amenazas para exigir el dinero.

El acreedor le reclamaba el pago de la supuesta deuda mediante diversos mecanismos de presión. Según se informó, habría logrado quedarse ya con varios bienes del deudor, entre los que se encuentran un terreno y varios electrodomésticos .

Medios locales aseguran que el abuelo de la nena habría quedado en situación de calle y decidió trasladarse a la ciudad de Buenos Aires para evadir las amenazas. Sin embargo, estas últimas no cesaron y desencadenaron el rapto.

De acuerdo con las declaraciones que reconstruyeron los investigadores, el viernes pasado el prestamista interceptó a la familia y los obligó a subir a un vehículo. Desde ese momento, los tres estuvieron desaparecidos y el hombre que había contraído la deuda recibió un mensaje en el que le advertían que tenían retenido a su hijo .

Inmediatamente, los investigadores realizaron un análisis de comunicaciones y datos vinculados a teléfonos celulares que permitió establecer una posible ubicación de las víctimas. El seguimiento condujo hasta una precaria construcción situada en la zona de Gómez , cerca de Brandsen.

Con esa información, los efectivos montaron el operativo y llegaron hasta el lugar señalado. Allí encontraron a los tres integrantes de la familia y lograron liberarlos .

Durante el procedimiento, uno de los sospechosos habría advertido la llegada de los policías y escapó por una ventana . Desde ese momento permanece prófugo y es buscado por la Justicia.

En el mismo operativo fue demorada otra persona , quien quedó bajo investigación por su presunta participación en el cautiverio. Los investigadores sospechan que habría permanecido en el lugar cumpliendo funciones de vigilancia sobre la familia.

La causa continúa abierta y ahora los investigadores buscan determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados, además de avanzar en la localización del principal sospechoso que logró escapar.

Fuente: Clarín