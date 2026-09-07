Lo asesinaron a tiros después de salir del trabajo con el dinero de su indemnización

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Bruno, de 22 años, que tenía dos trabajos para ayudar económicamente a su familia, fue encontrado muerto cuatro días después de haber desaparecido en Guarulhos, San Pablo.

El joven había sido despedido de uno de sus empleos y, el día que desapareció, salió de la fábrica donde trabajaba como operador de máquinas con 6.000 reales correspondientes a su indemnización laboral.

Bruno dejó la empresa durante la mañana y nunca regresó a su casa. Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado en una zona de vegetación de la región metropolitana de San Pablo.

La familia logró conocer el paradero del joven luego de encontrar en redes sociales una publicación sobre un cadáver hallado en un descampado.

Según testimonios, dos hombres que se movilizaban en una moto fueron vistos en la zona cercana al lugar donde posteriormente apareció el cuerpo. Los sospechosos se habrían hecho pasar por policías mientras buscaban a alguien en el sector.

La Policía Civil investiga el caso como un asesinato con características de ejecución. Bruno presentaba traumatismo craneal y hemorragia interna provocados por múltiples disparos.

Los investigadores analizan la posibilidad de que el crimen esté relacionado con el accionar de organizaciones delictivas debido al lugar donde fue abandonado el cuerpo.

La Policía busca imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones y a lo largo del recorrido que realizó Bruno después de salir de la fábrica, con el objetivo de identificar a los responsables del crimen.