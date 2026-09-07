No tenían luz, prendieron una vela y se les incendió la casa: murió una nena de 6 años

Una nena de 6 años murió este sábado luego de quedar atrapada dentro de una casilla precaria que se prendió fuego en la localidad platense de Berisso . Producto del incendio, otros tres nenes tuvieron que ser trasladados a un hospital con principio de asfixia y un hombre sufrió quemaduras en un brazo. Según la madre de la menor, todo inició producto de la caída de una vela encendida .

El fuego comenzó minutos antes de las 21, en una vivienda construida con madera y chapa ubicada en calle 127, entre 28 y 29, en el barrio El Carmen. Aunque la madre de la nena y otro de sus hijos lograron escapar, la niña quedó atrapada dentro de la casa.

Mientras tanto, vecinos alertados por las llamas llamaron al 911 y, poco después, llegaron al lugar oficiales del Comando de Patrullas de Berisso, que constataron el incendio y solicitaron la intervención de los Bomberos . Tras recibir la alerta, dos dotaciones del cuartel de Berisso se desplazaron hasta el lugar para combatir el fuego.

Fue así que, mientras todavía ardían algunas llamas, los rescatistas lograron ingresar a la casa y encontraron a la nena dentro de una de las habitaciones . Poco después, un médico del SAME constató que estaba muerta.

En tanto, en el incendio también resultaron afectados otros tres menores , que sufrieron un principio de asfixia, y un hombre mayor de edad, que sufrió quemaduras en uno de sus brazos. Según informó 0221 , todos fueron trasladados a un hospital. Aunque no está confirmado, se especula con que el mayor de edad podría ser el padre de la nena que murió.

Según consta en un informe policial citado por el portal El Dia , la madre de la nena, identificada como M.V.V., de 25 años, explicó tras el incendio que su familia no contaba con suministro eléctrico y que por ese motivo el sábado por la noche habían encendido una vela que se habría caído y dio inicio a las llamas que poco después consumieron la vivienda y provocaron la muerte de su hija.

Además de los Bomberos, en el lugar también trabajaron oficiales de la guardia de Defensa Civil y policías de la comisaría Tercera de Berisso. En el caso interviene además la UFI en turno de La Plata, que continúa realizando investigaciones para determinar la veracidad de la versión que proporcionó la madre de la nena y las causas de la muerte de la menor.

Fuente: Clarín