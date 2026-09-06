Escondía el cuerpo de su beba en un freezer y lo sacaba cada noche para dormir con ella

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El caso de la bebé Ana Beatriz conmocionó a Brasil luego de que se confirmara su muerte. Su madre, Eduarda Silva de Oliveira, había dado varias versiones contradictorias sobre la desaparición de la niña y, según la investigación, intentó desviar a las autoridades mientras buscaban a la menor.

La bebé desapareció en el municipio de Novo Lino, en el estado de Alagoas. En un primer momento, Eduarda aseguró que varias personas en motocicleta habían secuestrado a su hija mientras ella la llevaba en brazos.

Sin embargo, esa versión comenzó a perder fuerza cuando los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona y no encontraron registros que respaldaran el supuesto secuestro.

A partir de entonces, la mujer modificó su relato en varias oportunidades. Según los primeros reportes, llegó a cambiar su versión de los hechos al menos cinco veces, lo que aumentó las sospechas de los investigadores.

La investigación tomó un giro aún más macabro cuando se conoció que la madre habría ocultado el cuerpo de la bebé dentro de un freezer. De acuerdo con la reconstrucción del caso, durante las noches sacaba el cuerpo del electrodoméstico y dormía junto a su hija antes de volver a esconderla.

La muerte de Ana Beatriz fue confirmada el 15 de abril, después de una investigación marcada por las contradicciones de su madre y los intentos por ocultar lo ocurrido.

El caso generó una fuerte conmoción en Brasil y continúa bajo investigación para determinar exactamente cómo murió la bebé y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a su madre a ocultar el cuerpo.