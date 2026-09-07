El asesinato en Francia del rugbier argentino Federico Aramburú: empieza el juicio a dos miembros de un grupo de ultraderecha

Cuatro años después de ser asesinado en pleno Boulevard Saint-Germain, en París, llegó la hora de la justicia para el rugbier argentino Federico Martín Aramburú y su amigo Shaun Hegarty .

Entre el 7 y el 28 de septiembre, los sospechosos de matar al argentino y agredir al neozelandés serán juzgados por “asesinato y tentativa de asesinato”, tras muchas discusiones. Intentaban aparecen como víctimas y buscarán demostrarlo sus abogados en el proceso.

El tribunal de apelación de París ordenó que el principal sospechoso, Loïk Le Periol , ex comando de la Marina francesa y ex miembro del grupo de ultraderecha Unión de Defensa (GUD), sea juzgado “por asesinato” por el tribunal penal.

Junto a él comparecerán Romain Bouvier , de 34 años, uno de sus asociados de la ultraderecha, por "intento de asesinato”, y Lyson R., de 28 años, pareja de Loïk Le Priol, presente durante los hechos, “por complicidad”.

Bouvier y Le Periol está en prisión actualmente. La noche del asesinato no podían estar juntos ni armados : estaban procesados y con libertad bajo fianza.

El Tribunal de Apelación ya se había pronunciado en febrero, pero tuvo que revisar su decisión después de que el Tribunal de Casación señalara "contradicciones" en su sentencia de junio: en la misma sentencia, los jueces explicaron que Loïk Le Priol debía ser juzgado "por asesinato" y no por "homicidio involuntario".

Del mismo modo, tras afirmar inicialmente que Lyson R. debía ser acusada como “cómplice de intento de asesinato”, posteriormente retiraron este cargo.

La fiscalía solicitó un juicio por "asesinato" contra los dos activistas de extrema derecha .

Uno de los abogados de la familia Aramburú y de Hegarty, Yann Le Bras, declaró a la agencia France-Presse (AFP) que esta decisión era "coherente con el análisis objetivo de los hechos y su extrema gravedad . Las partes civiles pueden ahora centrarse en el calendario del juicio".

En esta etapa, el Tribunal de Apelación "solo ha mantenido los cargos, y todo se decidirá en la vista", argumentó Xavier Nogueras, abogado de Loïk Le Priol. " No hay pruebas de premeditación . Este asunto se desmoronará en el juicio”, opinó.

Por parte de la defensa de Lyson R., acusada, entre otras cosas, de haber llevado a Romain Bouvier en su jeep hasta la víctima , se considera que, tras esta decisión, "la proclamación de su inocencia simplemente se retrasa".

"Estamos ansiosos por defendernos", continuó Florian Lastelle, uno de sus abogados.

El juicio rememorará la mañana del 19 de marzo de 2022, cuando Federico Martín Aramburú, de 42 años, con 22 partidos internacionales con Los Pumas y que disfrutaba de su retiro del rugby profesional en Biarritz, los Pirineos Atlánticos, se encontraba con su amigo Shaun, también jugador de rugby, en un bar del Boulevard Saint-Germain .

Tenían previsto ir esa noche al Stade de France para el partido Francia-Inglaterra del Torneo de las Seis Naciones.

Ambos eran también socios comerciales. Federico invitó a Shaun a encontrarse porque tenía “buena noticias” para comunicarle sobre la empresa de recepción y organización de viajes para ver rugby que habían fundado en Biarritz.

No había lugar en el bar Le Mabillon --de mala fama a la noche, con prostitución, drogas, servicios y policías-- en el 164 del Boulevard Saint-Germain de París, así que se sentaron en la vereda, al lado de los que iban a ser después sus asesinos .

Alguien se acercó a pedirles fuego y los agresores lo maltrataron, según relataron testigos del bar a la mañana siguiente.

Federico y Shaun reaccionaron. Algunos sostienen que el ex Puma pidió que lo trataran con “respeto”. Se inició un diálogo, en el que quien luego iba a ser identificado como de Loïk Le Priol le preguntó “de dónde son” al reconocer los acentos y les recordó que ellos “están en su casa”.

Sin embargo, en la causa judicial figura que los dos sospechosos de ultraderecha discutían con un abogado de Bordeaux y no que maltrataban a un homeless .

“Somos de las fuerzas especiales”, dijo Le Periol.

Aramburú prefirió seguir comiendo su hamburguesa, sin responder a las provocaciones y amenazas .

Según la causa, cuando se fue, le arrancó la capucha que llevaba el francés Le Periol, este se cayó al piso y se inició una pelea.

El bouncer (guardián) del café y un mozo los separaron. Aramburú y Hegarty se fueron por el Boulevard Saint-Germain caminando hacia el hotel de la esquina para pedir hielo y lavarse las heridas .

A la salida, vieron el jeep color verde militar que antes estaba en Le Mabillon . Eran los dos “fuerzas especiales” que les gritaban. Bouvier, de 34 años, fue el que se bajó primero. Le disparó dos tiros a Aramburú y le pegó. Shaun estaba paralizado: jamás imaginó que estaban armados .

Luego se bajó Le Periol y le disparó seis tiros a Federico. “ Llamá a la Policía. Me muero " , alcanzó a decir el rugbier. Murió allí, en la vereda, en plena madrugada.

Tras matarlo, huyeron en el vehículo color verde militar que conducía Lyson R., la novia de Loïk. Bouvier fue detenido en Sarthe. A Periol lo encontraron en Hungría, cuando trataba de llegar a combatir a Ucrania, armado con cuchillos y en el auto de su padre, cuatro días después .

Los dos sospechosos tenían antecedentes : fueron condenados en 2022 a dos y tres años de prisión, respectivamente, por agredir en 2015 a un antiguo amigo y exlíder del GUD, movimiento disuelto en junio de 2024.

Hugues Vigier, el abogado de Bouvier, aseguró a AFP que "no es justo que Romain Bouvier rinda cuentas por el tiroteo. No hubo premeditación, ni persecución, ni motivación racista . Y refutaremos con firmeza la acusación de intención de matar".

Los abogados de la familia de Fede Aramburú y los representantes legales de Shaun son Véronique Massi, Christophe Carriou Martin , Ives Le Braun y Sophie Thonon, la letrada de los familiares de los desaparecidos franceses en Argentina .

Periodista,

Fuente: Clarín