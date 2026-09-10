El camionero que vandalizó una roca en el Parque Nacional Nahuel Huapi deberá restaurar las paredes que pintó

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Un camionero de 58 años deberá limpiar y restaurar las formaciones rocosas que vandalizó con aerosol dentro del paraje Valle Encantado, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén.

La medida fue establecida a partir de un acuerdo de reparación integral que fue homologado por el juez federal con funciones de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani. El hombre tendrá un plazo de 90 días para completar las tareas de limpieza y restauración.

El hecho ocurrió el 26 de diciembre de 2025, cuando un vecino filmó al conductor mientras pintaba con aerosol rojo una formación rocosa ubicada a la vera de la ruta nacional 237.

En la piedra quedó escrita la leyenda “ANA GUSTAVO”. El video fue incorporado a la denuncia y se convirtió en una de las principales pruebas de la investigación.

Según quedó registrado en la filmación, cuando el vecino le recriminó la conducta, el camionero respondió: “¿Te molesta a vos?”. Luego intentó justificar la pintada señalando que existían otras intervenciones similares en la zona.

Cuando el testigo comenzó a fotografiar el camión, el hombre tomó una piedra e intentó amedrentarlo. Poco después, guardaparques y brigadistas llegaron al lugar y constataron el daño. También encontraron abandonado el aerosol utilizado para realizar la pintada.

La denuncia fue presentada por la Administración de Parques Nacionales (APN), que consideró la conducta una infracción grave a las normas destinadas a proteger el patrimonio natural.

El acuerdo de reparación fue impulsado por el fiscal federal Juan Manuel García Barrese, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Zapala.

Además de eliminar su propia pintada, el camionero deberá restaurar otras once intervenciones realizadas sobre las formaciones rocosas en el tramo de la ruta nacional 237 ubicado a la altura del kilómetro 1.591.

En total, deberá intervenir doce sectores utilizando productos aptos para la restauración del área protegida. Las tareas deberán completarse dentro de los 90 días establecidos por la Justicia.

Una vez finalizados los trabajos, la Administración de Parques Nacionales deberá enviar a la fiscalía un informe que acredite el cumplimiento del acuerdo, acompañado por fotografías del sector restaurado.

Después de que el video se viralizara, el propio camionero, identificado como Gustavo, difundió una grabación en la que reconoció haber realizado la pintada y pidió disculpas.

“Pido disculpas del error que cometí”, manifestó. También aseguró que estaba dispuesto a reparar el daño y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido.

En paralelo, la Intendencia del Parque Nacional se comunicó con un representante de la empresa de transporte propietaria del camión. Desde la firma manifestaron su voluntad de colaborar y se comprometieron a realizar tareas de remediación ambiental.

Desde la administración del área protegida destacaron además la importancia de la colaboración de los ciudadanos para detectar este tipo de situaciones, ya que el registro realizado por el vecino permitió identificar al responsable y determinar con precisión el lugar donde ocurrió el daño.