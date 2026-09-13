Un custodio de la vicegobernación de Mendoza chocó de frente a un motociclista, que murió por las heridas que sufrió

Un motociclista de 24 años murió tras ser víctima de un choque en la zona norte de Mendoza , en la madrugada de este domingo. El vehículo con el que impactó era conducido por un policía de la provincia que trabaja como custodio de la vicegobernadora Hebe Casado .

El accidente fue en la ruta 40, a pocos metros de la escuela Abdón Abraham, en el municipio de Lavalle. Los vehículos chocaron de frente y el conductor de la moto falleció en el lugar .

Ocurrió alrededor de las 6.40 de la mañana de este domingo. El custodio oficial n o estaba trabajando sino que se encontraba en su día libre , debido a que la vicegobernadora había viajado a San Rafael.

El policía de 39 años, fue identificado con las iniciales J.S.A., y conducía un automóvil Suzuki Fun , en dirección sur a norte de la ruta 40, cuando chocó de frente con la moto Gilera, que circulaba en el sentido contrario.

De acuerdo con la información del Ministerio de Seguridad de Mendoza, ambos conductores fueron trasladados al hospital Central. Al ingresar al centro médico estatal, el joven que manejaba la moto falleció .

Dos horas después de informado el accidente en los canales oficiales, la vicegobernadora Casado publicó un mensaje en su cuenta de X: "Lamento profundamente el fallecimiento de un joven de 24 años como consecuencia del incidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, en dirección al departamento de Lavalle, en el que se encuentra involucrado un agente que presta servicios de custodia en la vicegobernación de Mendoza ".

Aclaró la funcionaria del gobierno de Alfredo Cornejo: "Desde el primer momento hemos puesto a disposición de la Justicia todas las herramientas, información y mecanismos necesarios para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido, determinar con precisión la mecánica del hecho y permitir que la investigación avance con absoluta transparencia".

Al referirse a la investigación que se inicia por el caso, la funcionaria sostuvo que confía en el accionar de la Justicia. "Si se determinan responsabilidades, se actuará con todo el peso de la ley, sin privilegios ni excepciones de ningún tipo", aseveró.

Casado, que se encontraba en San Rafael, su ciudad de residencia, al momento del accidente, expresó sus condolencias a la familia y allegados del joven fallecido.

Aún no se informó el resultado del test de alcoholemia realizado al policía , quien ahora deberá enfrentar una causa judicial. La investigación está a cargo de la oficina Fiscal Las Heras-Lavalle, que inició las pericias criminalísticas para determinar la mecánica y responsabilidad del accidente.

Cerca de la medianoche del sábado, un adolescente de 15 años y dos jóvenes, de 18 y 27 años, viajaban a bordo de una moto cuando chocaron de frente contra un camión . Por la violencia del impacto, falleció en el lugar el conductor de 18 años. Los otros dos fueron trasladados con múltiples fracturas al hospital.

El accidente ocurrió sobre la ruta nacional 143, frente al cementerio del distrito de Real del Padre, en San Rafael, sur de Mendoza.

Pasadas las 23.45 del sábado, un camión Scania, conducido por Gustavo José Valencia, de 63 años, circulaba por la ruta en dirección oeste frente al cementerio. En el carril contrario venía una moto de 110 cc, en la que viajaban tres personas.

De acuerdo con las pericias recabadas por la comisaría 46, la moto se cruzó de carril y chocó contra el camión .

El conductor de la moto, J esús Alejandro Chavarría (18), perdió la vida de manera instantánea en el lugar del hecho. En tanto, los otros dos ocupantes de la moto, un adolescente de 15 años y una mujer de 27 años, sufrieron golpes y fracturas severas .

Los dos heridos fueron asistidos por ambulancias del servicio de urgencias y trasladados al hospital Enfermeros Argentinos, donde quedaron internados bajo observación.

El adolescente sufrió fracturas de fémur y tibia izquierda, mientras que la joven, identificada como M. S. en el parte policial, tuvo una fractura de fémur izquierdo. Ambos ingresaron al quirófano de urgencia y continúan hospitalizados a la espera de su evolución.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo y tomó intervención la Comisaría 26 de General Alvear. El personal de Policía Científica y autoridades judiciales que intervinieron en la reconstrucción del accidente, dispusieron el secuestro de los vehículos después de realizar las pericias para determinar responsabilidades en el trágico choque.

Fuente: Clarín