El país que prohíbe que un empleado trabaje más de dos semanas seguidas en el turno noche: cuál es y por qué

Las empresas que trabajan durante 24 horas deben organizar cuidadosamente los horarios de los empleados. Sin embargo, en España existe una normativa que establece que un trabajador no puede permanecer más de dos semanas consecutivas en el turno noche .

La medida forma parte de la legislación laboral española y obliga a este tipo de compañías a organizar una rotación de sus trabajadores para evitar que una misma persona quede asignada de manera permanente al horario nocturno.

La legislación española considera trabajo nocturno al que se realiza entre las 22:00 y las 6:00 . Además, establece reglas específicas para las empresas que funcionan de manera continua durante las 24 horas.

En estos casos, la organización de los turnos debe contemplar una rotación entre los empleados. Por eso, la normativa determina que:

Sin embargo, la medida no significa que todas las personas que trabajan de noche en España deban cambiar obligatoriamente de horario cada dos semanas.

Según la normativa española, los trabajadores nocturnos no pueden superar, en promedio, las ocho horas diarias de trabajo durante un período de referencia de 15 días. Además, como regla general, no pueden realizar horas extraordinarias .

La legislación también contempla una compensación específica por el trabajo nocturno, aunque existen excepciones:

El trabajo nocturno tiene características diferentes a las de una jornada convencional y la legislación española contempla medidas específicas relacionadas con la salud y la seguridad de los empleados .

Los trabajadores nocturnos tienen derecho, entre otras cuestiones, a una evaluación gratuita de su estado de salud antes de comenzar este tipo de tareas y posteriormente a intervalos regulares.

Fuente: TN