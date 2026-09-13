Volcó una lancha en Laguna del Monte: tres pescadores y su guía murieron, buscan a una persona desaparecida

Tres pescadores y un guía murieron ahogados este fin de semana en Laguna del Monte, Guaminí, en la provincia de Buenos Aires, luego de que se diera vuelta la lancha en la que se encontraban. Los tres primeros fueron encontrados ayer tras el accidente mientras que, este domingo, apareció el cuerpo del guía y buscaban aún a otro hombre desaparecido.

El trágico accidente que conmociona a la localidad bonaerense ocurrió este sábado, cuando un grupo de cinco hombres salieron a navegar en una de las lagunas que integran el sistema de Las Encadenadas del Oeste.

La embarcación en la que se desarrollaba una jornada de pesca volcó, por circunstancias que todavía están siendo investigadas, y todos los ocupantes terminaron en el agua.

El medio local La Mañana informó que el vuelco habría ocurrido entre las 12 y las 13 horas del sábado , cuando "quizás por efecto del viento imperante en la zona, el tracker (lancha) perteneciente a un guía de la zona, que comandaba la nave, se dio vuelta provocando la caía al agua de todos los pescadores".

Bomberos Voluntarios de Guaminí, Defensa Civil y efectivos de la Policía Comunal desplegaron un operativo para rescatar a los cinco hombres y hasta el momento tres de ellos fueron encontrados sin vida.

Las tres primeras víctimas fueron identificadas como José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Capital Federal; y José Luna , de 70.

En tanto que el cuarto cuerpo fue identificado como José Antonio Bianchi , de 52 años, quien se desempeñaba como guía de pesca y tenía domicilio en Balneario Cochicó. Así lo informó este domingo al mediodía el Diario de Rivera.

Queda pendiente aún rescatar a un cuarto pescador . El operativo se extendió durante todo el sábado hasta que la falta de luz no permitió continuar y fue retomado a primera hora de este domingo.

Las tareas se concentraban en distintos sectores de la laguna, para intentar establecer el recorrido que pudo haber realizado la embarcación y determinar dónde podrían encontrarse las dos personas que continúan desaparecidas.

Ante el fatal episodio, la Jefatura de Policía Comunal Guaminí informó la suspensión, hasta nuevo aviso, de toda actividad de pesca en el sector de Laguna del Monte.

La investigación se encuentra a cargo de la UFIJ N.º 3 de Trenque Lauquen para determinar cuáles fueron las causas del trágico accidente.

Fuente: Clarín