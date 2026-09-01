Tras siete años, archivaron la causa contra un maestro de jardín acusado de abusar de 31 nenes

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El Ministerio Público del Departamento Judicial de Morón resolvió archivar la investigación contra un exprofesor de música que había sido acusado de abusar sexualmente de niñas y niños del Jardín del Bosque 901, de Ituzaingó. La causa había comenzado en junio de 2019 y llegó a involucrar 31 denuncias.

La resolución fue dictada el 21 de agosto, después de casi siete años de investigación. Según el dictamen fiscal, los elementos reunidos no alcanzaron para acreditar con el grado de certeza necesario la existencia de los hechos denunciados.

El expediente se inició a partir de la denuncia de la madre de una nena de 5 años, quien contó que su hija había mencionado un supuesto juego durante la hora de música al que llamaban “chocar lenguas”. La situación rápidamente se extendió entre otras familias del jardín a través de grupos de WhatsApp y, en pocos días, el número de denuncias llegó a 31.

Las acusaciones incluían referencias a supuestos juegos, tocamientos y otras situaciones que las familias consideraban sospechosas. Varios menores fueron entrevistados y sometidos a distintas evaluaciones periciales.

De acuerdo con los informes incorporados al expediente, en la mayoría de los casos los relatos fueron considerados ambiguos, cambiantes o insuficientes. La investigación contó con la intervención de distintos equipos de profesionales que analizaron las declaraciones de los chicos.

Uno de los puntos centrales de las pericias fue la posibilidad de que los relatos infantiles hubieran sido influenciados por las preguntas de los adultos. Varias madres habían grabado conversaciones con sus hijos en sus casas y esos audios también fueron incorporados como elementos de prueba.

Los especialistas señalaron que algunas de las preguntas eran insistentes o podían sugerir determinadas respuestas. También remarcaron que la información sobre las acusaciones había comenzado a circular entre los adultos antes de que fuera transmitida a los menores, lo que podía generar una “contaminación narrativa”.

Según la resolución, en las evaluaciones periciales no se registraron develaciones espontáneas y consistentes de situaciones de abuso sexual vinculadas al docente investigado. Los relatos de los chicos estuvieron principalmente relacionados con juegos y canciones desarrollados dentro del contexto escolar.

También declararon docentes y autoridades del jardín, quienes aseguraron no haber observado conductas inapropiadas por parte del profesor. Durante la investigación surgieron además referencias a otros adultos, docentes y familiares, aunque tampoco se obtuvieron pruebas directas que permitieran acreditar esos señalamientos.

Tras analizar las pruebas reunidas durante casi siete años, la Unidad Funcional de Investigación N°1 de Ituzaingó concluyó que no existían elementos suficientes para avanzar con una acusación penal contra el docente.

El archivo se dispuso en los términos del artículo 268, cuarto párrafo, del Código Procesal Penal bonaerense, que permite cerrar una investigación cuando no existen pruebas suficientes sobre la existencia del delito.

De esta manera, el expediente será remitido a archivo y, de acuerdo con lo establecido por la normativa, deberá ser destruido una vez transcurridos diez años desde la resolución.

El abogado defensor del docente, Sebastián Chouela, sostuvo que su representado atravesó “siete años de defensa técnica” y calificó el proceso como un “calvario”. También consideró que el caso podría convertirse en un antecedente para investigaciones en las que existan denuncias masivas contra docentes sin pruebas suficientes.