Alarma en una escuela por un pozo de 15 metros de profundidad en medio del patio

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La comunidad educativa de la Escuela N° 15 “Ejército Argentino”, ubicada en Villa Ballester, partido bonaerense de San Martín, se encuentra en alerta por un enorme socavón que apareció en el patio del establecimiento y que representa un riesgo para alumnos y docentes.

El hundimiento fue detectado por un auxiliar de la escuela, ubicada sobre Campichuelo al 1100, quien dio aviso de inmediato a las autoridades. Como medida preventiva, el sector fue clausurado y los estudiantes ya no pueden utilizarlo durante los recreos ni para otras actividades.

Una madre de la comunidad educativa manifestó su preocupación y aseguró que se enteró de la situación a través de un video que circulaba en redes sociales. Según relató, su hijo le confirmó que el patio permanece cerrado y enrejado para evitar que los alumnos se acerquen.

Tras los reclamos de las familias, intervino el Consejo Escolar y el área de infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Personal técnico se trasladó hasta la institución para evaluar el hundimiento y determinar el origen del problema.

Desde la Municipalidad de San Martín informaron que el Consejo Escolar ya trabajaba en el lugar desde el miércoles pasado, cuando detectó el deterioro del piso.

Durante las tareas se excavó el sector y se descubrió que debajo del terreno había un pozo ciego en desuso. Según indicaron, el trabajo consiste en rellenarlo y asegurar nuevamente el terreno.

Mientras avanzan las obras, el patio permanece clausurado y rodeado por un enrejado para evitar posibles accidentes. Desde el municipio señalaron que las familias fueron informadas sobre los trabajos realizados.