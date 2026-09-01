Un tren de cargas chocó contra un camión cargado de limones y descarriló en Tucumán

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Un fuerte siniestro ocurrió durante la tarde de este lunes sobre la Ruta Provincial 325, a la altura de un paso a nivel de la localidad de Simoca, en Tucumán, donde un tren de cargas impactó contra un camión que transportaba limones.

Como consecuencia de la violenta colisión, el camión volcó sobre la ruta y la carga quedó completamente desparramada sobre la calzada. En tanto, la locomotora descarriló y terminó volcada dentro de un canal de agua ubicado junto a las vías.

A pesar de la espectacularidad del accidente, no hubo víctimas fatales. Tanto el maquinista del tren como el conductor del camión sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar por los equipos de emergencia.

El hecho generó momentos de tensión entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona. Personal policial y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para realizar los peritajes y retirar los vehículos involucrados.

Por las tareas de limpieza de los limones y el retiro de la formación ferroviaria, la Ruta Provincial 325 permanece totalmente cortada al tránsito.