Tiene 64 años, la intimaron a jubilarse y ella quiso seguir trabajando: llevó el caso a tribunales y la Justicia le dio la razón

NACIONALES

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) quiso obtener autorización para levantar la tutela sindical de una empleada, que también es representante gremial, para luego intimarla a iniciar los trámites jubilatorios al haber cumplido los años de aportes , pero la Justicia Federal de Córdoba rechazó el pedido.

La decisión fue tomada por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes . El magistrado entendió que el planteo “era prematuro” porque la trabajadora tenía 64 años y había ejercido una opción que le permitía continuar trabajando hasta los 65.

La Dirección Nacional de Vialidad había iniciado un “proceso sumarísimo” para obtener la “exclusión de la tutela sindical” de la trabajadora. Su objetivo era poder intimarla posteriormente a comenzar los trámites jubilatorios.

El organismo sostuvo que la mujer cumplía con los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria y vinculó la medida con una reorganización general de personal dispuesta mediante la Resolución DNV 300/2025 .

La representante del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVYARA) , en cambio, sostuvo que el pedido era prematuro.

Su argumento principal fue que en 2022 la propia Vialidad había reconocido formalmente su decisión de continuar trabajando hasta los 65 años, una posibilidad contemplada por la Ley 24.241 .

Para el juez, ese reconocimiento previo resultó determinante.

De acuerdo con un informe de ANSES incorporado al expediente, la trabajadora tenía 33 años de aportes y ya contaba con la edad mínima para acceder voluntariamente a la jubilación. Sin embargo, Sánchez Freytes diferenció esa posibilidad de la facultad del empleador para obligarla a iniciar el trámite.

El artículo 19 de la Ley 24.241 permite a las mujeres optar por continuar trabajando hasta los 65 años . En este caso, esa opción ya había sido ejercida y reconocida por la propia Dirección Nacional de Vialidad mediante una disposición de 2022.

Por eso, el magistrado consideró que intentar ahora levantar la tutela sindical para intimarla a jubilarse antes de los 65 años implicaba ir contra una decisión que la propia administración había tomado anteriormente.

El juez aplicó así la llamada doctrina de los actos propios , según la cual una persona u organismo no puede adoptar una conducta posterior que contradiga de manera incompatible sus propios actos anteriores cuando estos fueron válidos y tuvieron efectos jurídicos.

Sánchez Freytes rechazó íntegramente la demanda de exclusión de tutela sindical presentada por Vialidad y mantuvo la competencia del fuero federal.

También desestimó los pedidos de acumulación y suspensión planteados durante el proceso y le impuso las costas a la Dirección Nacional de Vialidad.

El juez entendió que todavía no existía una causa previsional que justificara levantar la protección gremial de la trabajadora . Al momento de la sentencia tenía 64 años y podía continuar en actividad hasta cumplir los 65, tal como había sido reconocido previamente por el propio organismo.

La decisión no significa que una tutela sindical impida cualquier medida sobre un trabajador. El fallo aclara que esa protección no es absoluta , pero para modificar la situación laboral de un representante gremial el empleador debe demostrar una causa objetiva, legítima y legalmente exigible.

Fuente: TN