Tiene 23 años, estuvo meses buscando trabajo y renunció en su primer día: “Tenía que estar de lunes a sábados unas 40 horas”

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Paula tiene 23 años y llevaba meses buscando trabajo hasta que finalmente consiguió una oportunidad laboral. Sin embargo, la experiencia duró apenas un día: después de presentarse por primera vez y conocer las condiciones del puesto, decidió renunciar.

La joven contó su experiencia a través de un video publicado en redes sociales. Según explicó, mientras le detallaban cómo sería su rutina laboral, comenzó a pensar que no quería continuar.

“Conforme a mí me iban explicando las cosas, yo por mi cabeza ya estaba diciendo que me quería ir”, relató Paula.

El puesto implicaba trabajar de lunes a sábado durante unas 40 horas semanales. Pero, según explicó, el problema no era solamente la cantidad de horas, sino que tampoco se sentía cómoda con el trabajo que iba a realizar.

“¿De verdad me voy a tener que quedar aquí en un puesto de lunes a sábado, contrato de 40 horas, en un sitio que no me gusta?”, contó que pensaba mientras le explicaban las condiciones.

Paula reconoció que todavía tiene poca experiencia laboral y que llevaba meses intentando conseguir un empleo. Aun así, consideró que podía volver a comenzar la búsqueda antes que quedarse en un lugar donde sabía que no quería estar.

Al día siguiente de su primer día de trabajo, aseguró que se levantó llorando porque no quería regresar. “Estoy yendo a un sitio donde no quiero ir”, recordó sobre lo que pensaba en ese momento.

Finalmente, decidió renunciar por voluntad propia. Su historia generó repercusión en redes por la particular situación de haber esperado durante meses una oportunidad laboral y abandonarla apenas un día después de conseguirla.

La joven defendió su decisión y dejó una reflexión para quienes atraviesan una situación similar: “Empieces de cero las veces que haga falta, no te quedes en un sitio donde nada”.