Una mujer de 70 años entró armada a una comisaría, disparó y murió tras enfrentarse con policías

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Una mujer de 71 años ingresó armada a una comisaría de Estados Unidos, realizó un disparo dentro de la dependencia y luego murió tras ser baleada por agentes durante un enfrentamiento.

La mujer fue identificada como Linda Jean Croteau, quien falleció el 4 de septiembre luego de permanecer internada en un hospital. El episodio había ocurrido un día antes, alrededor de las 8 de la mañana, en una de las sedes del Departamento de Policía de Port Orange, en Florida.

Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, Croteau efectuó un disparo en el interior de la dependencia y luego salió por la puerta principal hacia el estacionamiento.

Allí fue interceptada por otros policías, quienes le ordenaron que arrojara el arma. La mujer ignoró las indicaciones y continuó acercándose a los agentes, que finalmente dispararon e hirieron a la mujer.

Croteau cayó al suelo y fue asistida de inmediato. Posteriormente fue trasladada a un hospital cercano, donde murió al día siguiente.

Las autoridades investigan ahora qué ocurrió durante los minutos en los que la mujer permaneció armada dentro de la comisaría, cómo se desarrolló el enfrentamiento en el estacionamiento y las circunstancias que llevaron a los agentes a abrir fuego.

Ningún policía ni civil que se encontraba dentro de la dependencia resultó herido. Tras el episodio, los agentes y las personas presentes recibieron asistencia psicológica.