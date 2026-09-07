Sin Súper RIGI pero con Hojarasca, Bullrich quiere abrir el Senado y pone a prueba el apoyo de los aliados

Después del traspié que sufrió con el Súper RIGI , Patricia Bullrich busca contener a los aliados en el Senado con la intención de convocar a una sesión el próximo jueves con temario que incluya proyectos clave del Gobierno como iniciativas impulsadas por la oposición dialoguista.

Es que pese a la arenga de la Mesa Política para encauzar la agenda del Congreso , en la Cámara alta comienza a imponerse el clima electoral y los bloques amigos ya desoyen las urgencias de la Casa Rosada e imponen su temario para ir al recinto.

En ese escenario, Bullrich buscará el martes definir los proyectos que se tratarán en la sesión del próximo jueves, luego de que fracasará el intento por dictaminar Súper RIGI y convertirlo en ley. Ante esa situación, la jefa del oficialismo revivió la Ley Hojarasca, una iniciativa de Federico Sturzenegger , que deroga o modifica unas 70 leyes consideradas obsoletas por el ministro de Desregulación.

La iniciativa, que fue aprobada en mayo por Diputados, provocó resistencia en la oposición aliada, que dio muestra de hastío de las propuesta de Sturzenegger porque entienden que son los senadores los que tienen que poner el cuerpo frente a los recortes que lleva adelante la administración de Javier Milei .

Para balancear un poco la agenda, Bullrich hará lugar al pedido de los bloques provinciales de avanzar con una nueva Ley de Biocombustibles . Será con una propuesta que La Libertad Avanza (LLA) acordó con la oposición tomando elementos de 7 propuestas diferentes.

Sin embargo, ese dato no garantiza que estén asegurados los votos en la Cámara alta para el dictamen que se elaboró en base a proyectos presentados por Bullrich, la salteña Flavia Royón, la tucumana Beatriz Ávila, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano; Alejandra Vigo y Carlos Espínola de Provincias Unidas; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y el peronista Jorge Capitanich.

La cuestión es que Carambia no firmó el dictamen como tampoco lo hicieron los radicales Eduardo Galaretto y Silvana Schneider, la chubutense Andrea Cristina y la neuquina Julieta Corroza. En tanto, Flavio Fama y Mariana Juri, ambos de la UCR, como Carlos "Camau" Espínola y Vigo acompañaron pero con disidencia parcial.

La normativa vigente fija un corte de 7,5% para biodiesel en gasoil y 12% para bioetanol en naftas, mientras que en el nuevo texto se mantiene el 7,5% para biodiesel, pero obliga a elevarlo al 10% al cumplirse el año de promulgada la ley. En el caso del bioetanol, se parte del 12% actual y a los 12 meses se incrementa obligatoriamente al 15%.

En tanto, se propone un período de transición hasta el 31 de diciembre de 2031 para el biodiesel y se conserva el corte del 7,5%, el 100% queda retenido por las Pymes, conocidas como no integradas porque no poseen aceiteras. Pero al subir el corte al 10%, el segmento protegido de este sector pasa a ser del 6,5% (hasta 2028), 5,5% (en 2029), 5,0% (en 2030) y 3,0% (entre 2031 y 2036).

Para evitar la concentración de mercado, "se incorporó que ninguna empresa pueda tener más del 20% del volumen, para garantizar condiciones de participación".

El temario también puede incluir dos acuerdos de transferencia de la justicia a la ciudad de Buenos Aires. Uno tiene que ver con la competencia penal mientras mientras que el segundo tiene que ver con el fuero criminal y correccional de menores de edad.

A eso se sumaría el proyecto que establece un marco regulatorio para el mercado de carbono y para la emisión y desarrollo de activos financieros ambientales.

Si bien las fuentes parlamentarias no los incluyeron, Bullrich también podría sumar al temario tres pliegos judiciales que habían quedado del primer paquete de candidatos que había enviado al Senado el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Se trata de los pliegos de Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, cuyas postulaciones fueron frenadas desde la Casa Rosada luego de que trascendiera que habían intervenido en causas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio "Chiqui" Tapia .

El restante corresponde a Juan Manuel Mejuto, cuyo pliego había quedado cajoneado luego de que trascendiera que firmó el primer comunicado de la agrupación ultra K Justicia Legítima. Los tres consiguieron que la comisión de Acuerdos firmará recientemente los correspondientes dictámenes.

Con la aprobación de estos tres pliegos, el Senado ya le habría aprobado al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, unas 170 designaciones judiciales, mientras se espera que se convoque a audiencia pública para analizar otros 24 pliegos que ingresaron en la última sesión.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín