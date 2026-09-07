“El gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”: el Gobierno reaccionó al fallo que frena la aplicación de la baja de imputabilidad

Cuando ya había caído la noche, la primera voz fuerte desde el Gobierno se hizo sentir. Diego Santilli salió al cruce de Axel Kicillof luego de que una jueza de Lomas de Zamora hiciese lugar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires a una medida judicial con la que frena la aplicación de la baja de imputabilidad a 14 años . "Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima" , dijo el jefe de Gabinete.

Santilli es el funcionario de mayor rango que hasta la publicación de esta nota se había pronunciado sobre la decisión de la jueza Marta Elba Pascual , al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

En un mensaje publicado en X, el jefe de Gabinete de Javier Milei consideró que "aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil".

"En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima", agregó.

La Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó este lunes suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Había entrado en vigencia el pasado sábado.

Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima.

La resolución fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo (cuyo presidente es el sacerdote José María Di Paola, conocido como el padre Pepe) en representación de adolescentes privados de su libertad.

La decisión de la jueza llega luego de que este lunes fue oficializada la ley mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, que establece cómo se aplicará en la práctica el nuevo sistema en el ámbito de la justicia nacional y federal.

La ley fue sancionada en febrero de este año por el Senado, que dispuso su entrada en vigencia 180 días después de su promulgación, registrada el 9 de marzo.

Patricia Bullrich había sido la primera en salir al cruce de la decisión de la jueza. La actual senadora había sido la impulsora del proyecto cuando oficiaba como Ministra de Seguridad nacional.

"En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les de seguridad", remarcó desde su cuenta de X.

A su vez, sostuvo que la Justicia provincial es "garantista" porque deja libre a los delincuentes "para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias".

"Los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad", sostuvo la exministra de Seguridad de la Nación.

Fuente: Clarín