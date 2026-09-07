Pese al quiebre entre Lula y Milei, Brasil ratificó su apoyo a la soberanía argentina de Malvinas

El encargado de negocios de Brasil en la Argentina, Eduardo Uziel, declaró este lunes que el apoyo de Brasil a la soberanía argentina sobre las Malvinas es "invariable" desde 1833. Lo dijo en el discurso que dio en un multitudinario cóctel en los salones del Teatro Colón, donde se conmemoró el Día Nacional de la República Federativa de Brasil.

Uziel empezó su discurso ante políticos, legisladores, empresarios y embajadores -entre ellos el británico David Cairns y el chino Wang Wei- con una referencia a la ausencia de su jefe, el embajador Julio Bitelli , por "razones que todos conocemos".

Como es sabido, en agosto pasado, el gobierno de Lula retiró a Bitelli y dejó su sede en Argentina al nivel de encargado de negocios por lo que también el embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi , debió volver a Buenos Aires.

Fue en represalia por los constantes insultos de Javier Milei a Lula , que si bien se habían ya producido en la campaña electoral de 2023, recomenzaron con su presencia en el lanzamiento de la campaña como presidente del derechista Flavio Bolsonaro.

Milei le dijo a Lula " basura", "corrupto" y "ladrón", y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes -que no lo dejó visitar en su prisión domiciliaria al ex presidente Jair Bolsonaro- le dijo "basura calva".

Recién después del retiro de embajadores la situación se ha vuelto un poco más calma. El diplomático de Itamaraty hizo varias alusiones a las difíciles situaciones bilaterales.

Dijo que el año pasado Bitelli parafraseó a Borges con que "vivimos tiempos extraños" . Y sostuvo: "No creo que nadie en aquel entonces pudiese imaginar que nuestra época se haría aún más extraña".

"Es ocasión para recordar cómo Brasil hace 204 años, se convirtió en una acción soberana y cómo ha sabido construir una democracia sólida a lo largo de estos años", apuntó. Y afirmó que también era "ocasión" para "reafirmar la amistad de más de dos siglos entre Brasil y Argentina", que era "profunda, estratégica y mutuamente beneficiosa, la cual debemos cultivar y fortalecer constantemente, más allá de circunstanciales diferencias o desinteligencias".

Sostuvo que esa amistad es "independiente de los gobiernos, del fútbol, que es mayor que cualquier fantasía, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía".

Entonces recordó el "apoyo brasileño se mantuvo invariable desde 1833 a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas". "Política de estado siempre por convicción", remarcó.

Después de idas y vueltas, la Cancillería decidió enviar al teatro Colón a funcionarios de bajo rango en lo que es la peor crisis de este tiempo entre Argentina y Brasil, adonde un grupo de diputados y senadores de la oposición nacional viajó la semana pasada para reunirse con el canciller Mauro Vieira. Solo tras las elecciones del próximo 4 de octubre, en la que Lula será reelegido o perderá frente a Flavio Bolsonaro, se podrá saber adónde se encamina el vínculo bilateral.

Justo a la hora que Uziel comenzó a hablar, el canciller P ablo Quirno felicitó "al pueblo brasileño" por su fiesta patria .

Fuente: Clarín