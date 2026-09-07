Llaryora se reunió con el peronista que dio la sorpresa en la elección en Marcos Juárez y se quedó con la intendencia

El gobernador cordobés Martín Llaryora recibió este lunes en su despacho al intendente electo de Marcos Juárez, Germán Font, que triunfó en una elección que supo ser, en 2014, el "kilómetro 0" de la llegada de Mauricio Macri al poder. Más allá de la foto de ocasión, el encuentro resaltó la apuesta por la continuidad del "cordobesismo", fundado en el peronismo no K, que viene gobernando la provincia desde hace 27 años.

El cambio de signo político en la administración de esta ciudad del sudeste de la provincia se produjo en medio de las críticas a la Nación por el cierre de una clínica prestadora del PAMI y la falta de empleo de calidad pero, al mismo tiempo, en momentos en que el mileismo busca pisar fuerte en un distrito en el que ganó claramente en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025.

En diálogo con Clarín , Font dijo que la expansión del "cordobesismo" más allá de las fronteras de Córdoba será una tarea del actual mandatario provincial pero que desde su lugar no dudará en "golpear las puertas de las autoridades nacionales por temas que hacen a nuestra ciudad: el cierre de la clínica Sudeste afecta 5500 capitas del PAMI y se tienen que ir a atender a Villa María, que está a 120 kilómetros de distancia".

Si bien Marcos Juárez, de 30 mil habitantes, se encuentra emplazada en la denominada “pampa gringa”, con un fuerte arraigo de la agro-industria, sufre un persistente problema de empleo. "La falta trabajo es una de las mayores preocupaciones de la gente. Nos dicen que no quieren que nadie les regale nada pero sí tener un buen trabajo. También están los que no llegan a fin de mes ni con un segundo o tercer empleo. Es algo que se repite en muchas localidades", agregó el dirigente.

Durante el encuentro de este lunes por la mañana en el Centro Cívico del Bicentenario, Llaryora y Font, repasaron los principales proyectos e iniciativas para esta ciudad y comenzaron a delinear líneas de trabajo destinadas a acompañar el desarrollo para el sudeste provincial. Entre las obras públicas provinciales en marcha, se destacan la ampliación de la capacidad del hospital provincial y la creación de la nueva sede de la Universidad Provincial de Córdoba, que permitiría fortalecer la oferta educativa del municipio y la región.

Font ganó este domingo con el 46% de los votos, superando por 26 puntos a su más cercano competidor. Si bien hace algunos años había sido funcionario del ministerio de Bioagroindustria provincial, en este turno optó por jugar bajo identidad vecinal -"Generación MJ"- para no perder foco en lo local. "Es un espacio del peronismo local pero también con profesionales y referentes independientes. Es una expresión más del ´cordobesismo´", describió el dirigente y agregó que "el único objetivo de nuestra propuesta es resolver los problemas de los habitantes de Marcos Juárez, mostrar cercanía".

Como sea, durante el encuentro de este lunes en La Docta, Llaryora le aseguró al jefe comunal electo que cuenta "con todo el apoyo de la Provincia. Te vamos a dar no una mano, las dos manos, para que Marcos Juárez pueda crecer y progresar en este momento tan difícil” y destacó el normal desarrollo de los comicios y el respeto demostrado por las distintas fuerzas políticas que participaron de la elección.

Ninguna de las siete listas en disputa tuvo cercanía a Javier y Karina Milei. Pero el mileismo, a través del diputado nacional Gabriel Bornoroni , pretende ser competitivo en las elecciones ejecutivas del 2027. En las legislativas nacionales del año pasado, La Libertad Avanza ganó Córdoba con 42,3%, aventajando a Provincias Unidas que tuvo al exgobernador Juan Schiaretti de primer candidato a diputado, con 28,2%.

Sin embargo, la diputada nacional de LLA, Mercedes Llano , felicitó este domingo a Gerardo Pasquali, el candidato de "Marcos Juárez Despierta" - con base en un armado de la UCR y el Partido Demócrata- que quedó tercero en los comicios municipales, con un 16,87% de los votos.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín