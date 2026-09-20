Tenía 76 años y vivía en San Martín de los Andes: quién era la mujer que murió después de meterse a nadar en el lago Lácar

Ani De La Cruz Riffo tenía 76 años y era una vecina muy querida de San Martín de los Andes . Murió el sábado luego de ingresar al lago Lácar en la zona de la Costanera y a pocos metros de la escultura de Los Ciervos.

Su hijo fue quien reconoció el cuerpo en el lugar, mientras que la noticia del fallecimiento generó conmoción entre los habitantes de la localidad neuquina.

El episodio ocurrió durante la mañana. De acuerdo a las primeras reconstrucciones realizadas por la Policía y el análisis de las cámaras de seguridad, De La Cruz Riffo entró al agua por sus propios medios y permaneció durante unos instantes en un sector de poca profundidad.

A los pocos segundos, las personas que estaban en la costa advirtieron que algo no estaba bien . La mujer comenzó a hacer movimientos extraños y los testigos avisaron a las autoridades.

El operativo de rescate comenzó de inmediato. Al lugar llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico, personal de la Comisaría 23, brigadistas del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y miembros de la Prefectura Naval Argentina.

La mujer fue retirada del lago todavía con signos vitales, pero sufrió una fuerte descompensación una vez en la orilla . Los equipos de emergencia le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, aunque finalmente confirmaron su muerte.

El comisario Sebastián Carrasco, jefe de la Comisaría 23, detalló que la mujer era una vecina conocida y querida de la localidad.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén. Criminalística determinó que el cuerpo no tiene signos de violencia ni indicios de una intervención de terceros.

Una de las hipótesis que se analiza es que la baja temperatura del agua haya provocado una reacción grave en su organismo. En esta época del año, el lago Lácar registra temperaturas de entre 5° y 8°, por lo que no se descarta que el frío haya desencadenado un cuadro de hipotermia y posteriormente un paro cardíaco.

Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los últimos minutos de De La Cruz Riffo , desde el momento en que entró al lago hasta que fue asistida. Por el momento, no establecieron que hubiera otra persona dentro del agua junto a ella ni que alguien la hubiera empujado o provocado su caída.

Fuente: TN